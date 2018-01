Francoski pazniki nepopustljivi v svojih zahtevah

Po nedavnih napadih zahtevajo kadrovske okrepitve in višje plače.

Ka. M.

Pariz − Medtem ko pogajanja francoske oblasti s sindikati paznikov o povišanju plač in zagotavljanju boljše varnosti v francoskih zaporih še niso obrodila sadov, francoski pravosodni policisti stavkajo. Zapori po vsej državi so danes »popolnoma blokirani«, vstop v zavode je dovoljen samo osebju.

Pazniki v francoskih zaporih so močno kadrovsko podhranjeni in podvrženi napadom, ki so po besedah sindikalista Yannicka Lefebvra postali del njihovega vsakdana. V 188 zaporih se trenutno nahaja 78.000 ljudi, ki jih nadzoruje 28.000 paznikov, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Francoska pravosodna ministrica Nicole Belloubet je po poročanju britanskega BBC predstavnike treh sindikatov pravosodnih policistov pozvala k nadaljnjim pogovorom in dodala, da odgovornost za nemoteno delovanje zaporov nosijo tako na ministrstvu kot v sindikatih. V pogovorih prejšnji teden so sindikati zavrnili predlog vlade o ustanovitvi dodatnih 1100 delovnih mest v roku štirih let, piše slovenska tiskovna agencija STA.

Francoski policisti so posegli v demonstracijo uslužbencev zapora v mestu Marseille. Foto: Boris Hrovat/AFP

Napadi na paznike stalnica (pre)polnih francoskih zaporov

Kot smo že pisali, se je prvi napad januarja zgodil pred slabima dvema tednoma v zaporu Vendin le Vieil na severu Francije, kjer je Christian Ganczarski, nekdanji član teroristične skupine Al Kaida, s škarjami poškodoval tri paznike. Prejšnji teden so zaporniki napadli tri paznike v zaporu južno od Pariza, v nedeljo pa sta bila v zaporu v bližini Calaisa ranjena dva pravosodna policista.