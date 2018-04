Francoski študenti protestno blokirajo univerze

V. V., STA

Francoski študenti, ki protestirajo proti reformi visokega šolstva, že več dni oziroma celo tednov blokirajo okoli deset univerz v Franciji. Na nekaterih univerzah je sicer trenutno izpitno obdobje, poroča STA.

Protesti študentov so uperjeni proti reformi visokega šolstva, ki jo je francoski parlament sprejel 15. februarja. Reforma spreminja pravila za vpis, kritiki pa po poročanju nemške tiskovne agencije DPA v tem vidijo nevarnost, da bi se oblikovalo elitno izobraževanje. Vse skupaj je sicer v Franciji 70 visokih šol.

Še posebej napeto je na Univerzi Paul-Valery v Montpellieru, ki je že več tednov povsem blokirana. Tam so, denimo, pred dvema tednoma zamaskirani protestniki vdrli v predavalnico in študente, ki so bili v njej, na silo pregnali ven. Tudi na Univerzi Paul-Valery trenutno poteka izpitno obdobje, študenti pa lahko izpite opravljajo samo po spletu.

Nasilje pa je izbruhnilo tudi na nekaterih drugih univerzah. V Strasbourgu je tako policija v sredo že drugič evakuirala poslopje univerze, pri čemer naj bi po nekaterih navedbah uporabila tudi solzivec, še navaja DPA.