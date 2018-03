»Gospod komisar, evropski poslanci nismo neumni!«

Bruselj - Pričakovanje na sedežu evropske komisije v palači Berlaymont, da bo razprava o imenovanju Martina Selmayrja na položaj generalnega sekretarja osrednje institucije EU omejena na bruseljski mehurček in da bo po nekaj dneh izpuhtela, se ni izpolnilo.



Po velikem ogorčenju se je razprava o neobičajnem postopku, s katerim je bil vplivni Nemec Selmayr na zasedanju komisarskega kolegija v nekaj minutah napredoval iz ene funkcijo na drugo, preselila v evropski parlament. » Naslednjih dvajset mesecev bo odločilnih za zagotovitev Evrope, ki varuje, opolnomoča in ščiti. Za to potrebujem najboljšo ekipo. Zato želim Martina Selmayrja za novega generalnega sekretarja, ki bo vodil nadarjeno in delavno administracijo naše institucije,« je ob imenovanju 21. februarja sporočil predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker.



Šele pozneje je prišlo na dan, da je bil Selmayr najprej izbran na položaj namestnika generalnega sekretarja. Ko je Nizozemec Alexander Italiener na istem zasedanju napovedal odstop s položaja generalnega sekretarja, je bil na cilju. Selmayr ga je nasledil na vplivnem položaju, na katerem je na čelu velike administracije z več kot 30.000 zaposlenimi. Vse skupaj so spremljale številne kritike v javnosti, predvsem opozorila glede neprimernost postopkov in le navidezne protikandidatke v prvem imenovanju (Selmayrjeva namestnica Clara Martinez Alberola).



Oettinger: Očitki so neutemeljeni



Pred parlamentarci v Strasbourgu je postopke in odločitev branil za kadre pristojni evropski komisar Günther Oettinger. Po njegovi logiki so že tako vsi očitki povsem neutemeljeni, saj da so bili postopki opravljeni povsem v skladu z veljavnimi pravili. Zato da dvomov o imenovanju sploh ne bi smelo biti. Selmayrja - v zadnjih letih krožijo številne teorije o njegovi brezobzirnosti in nadmoči - je pripisal najboljše lastnosti: izvrstno pravniško znanje, nadarjenost, komunikacijske sposobnosti, proevropsko usmerjenost. »Nobene vloge ne igrata ne nacionalnost, ne strankarska pripadnost,« je povedal.



V poslanski razpravi novosti ni bilo. Tudi obrambe Selmayrkja ne. Prevladalo je izražanje skrbi, kaj takšna imenovanja za zaprtimi vrati pomenijo za verodostojnost EU in ali ne koristijo evroskeptikom, ker da potrjujejo njihove klišeje o bruseljski administraciji. Francoska poslanka Françoise Grossetête, ki je govorila v imenu desnosredinske evropske ljudske stranke, je opozorila, da bi legitimnost visokih uradnikov morala biti okrepljena z bolj transparentnimi postopki. »Evropa ne pripada visokim uradnikom, marveč ljudem,« je povedala.



Nemški socialdemokrat Arndt Kohn je opozarjal, da se z zadevo zmanjšuje zaupanje v EU in da je voda na mlin evroskeptikov. Po oceni Jana Zahradila iz evropskih konservativcev in reformistov evropski komisarji sploh niso vedeli, kdo bo imenovan. »Gospod Oettinger, obravnavate nas, kot da smo neumni, » pa je bentila nizozemska liberalka Sophie in 't Veld. Vodilni britanski evroskeptik Nigel Farage je pristavil svoj lonček. Selmayrju je navrgel plačo v višini 20.000 evrov. Denar v tej bitki za oblast sicer ne igra nobene vloge.



Pred parlamentarno razpravo se je oglasil še dolgoletni evropski poslanec iz nemške CDU Elmar Brok, ki velja za političnega mentorja Selmayrja. Prepričan je, da je bilo s postopkom imenovanja vse v najlepšem redu in da imenovanje ni stvar evropskega parlamenta. Kritike imenovanja Selmayrja je povezal s protinemškimi napadi z desnega in levega roba evropskega parlamenta. Takšne kritike so bile sicer izrečene bolj potihoma, a ena od klasik z bruseljskih hodnikov je govorjenje o rastočem nemškem vplivu v evropskih institucijah.



Brok je opozoril, da po Walterju Hallsteinu (1958-1967) na čelu evropske komisije ni bilo nobenega Nemca. Tudi noben generalni sekretar ni imel nemškega potnega lista. Predvsem Selmayrjeva sposobnost vodenja in delovanja naj bi bila ključna za njegovo dobro opravljanje funkcije. »Zdi se, da je to neprijetno za nekatere v aparatu evropske komisije,« je ocenil Brok. Ker da njegovim sposobnostim ne more nihče oporekati, »iščejo navidezne razloge vse do teorij zarot«. Imenovanje Selmayrja bo še preiskoval proračunski odbor evropskega parlamenta.



Odzivi: EK se bo morala odločiti



»Evropska komisija se bo morala odločiti, kaj je bolj pomembno: kariera gospoda Selmayrja ali verodostojnost EU. Naša podpora komisije se bo nadaljevala samo, če bo imenovanje Selmayrja preklicano,« je povedala liberalka Sophie in 't Veld.



»Vse, kar je povezano z imenovanjem (Selmayrja), smrdi,« je opozoril poslanec Združene levice Dennis de Jong. »Selmayr je fanatik, ki je postal najmočnejši birokrat na svetu... Na srečo Združeno kraljestvo zapušča EU,« je razglasil evroskeptik Nigel Farage.