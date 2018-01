V Grčiji zaradi napovednih reform nove stavke

Delo so prekinili v javnem prometu, javnih šolah in bolnišnicah. Odpovedanih je bilo tudi več letalskih povezav.

STA

Grčijo so pred glasovanjem v parlamentu o varčevalnih ukrepih, ki jih mora država sprejeti na zahtevo mednarodnih posojilodajalcev, ohromile nove stavke. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, stavkajo zaposleni v javnem prometu, odpovedanih je bilo tudi več letalskih povezav, prav tako so delo prekinili v javnih šolah in bolnišnicah.

Sindikati so danes organizirali več stavkovnih akcij, s katerimi izražajo nasprotovanje ukrepom, o katerih so glasovali v parlamentu. Kot poroča dpa, so za tri ure z delovnega mesta med drugim odkorakali kontrolorji zračnega prometa, več letalskih povezav pa je bilo odpovedanih ali prestavljenih.

Med drugim se je v Atenah zbralo tudi okoli 6000 protestnikov, ki so postali tudi nasilni. Policijo so napadli z granitnimi kockami, kamenjem in tudi molotovkami. Na policiste so metali tudi posode z barvo. Policija pa je proti njim uporabila tudi solzivec. Zaenkrat poročil o ranjenih ni.



Foto: Louisa Gouliamaki/AFP

Parlament je sicer s 154 glasovi za in 141 proti sprejel predlagane reformne ukrepe. Ti med drugim vključujejo ostrejše pogoje za stavko. Med ukrepi je tudi lažja možnost odvzema nepremičnine pod hipoteko zaradi neplačila obrokov.Grčija mora sicer ukrepe sprejeti na zahtevo mednarodnih posojilodajalcev, od katerih je bila država v preteklih letih močno odvisna. Države iz območja z evrom in Mednarodni denarni sklad sta državo pri življenju ohranjala s tremi zaporednimi posojili, zadnji program pomoči pa naj bi se končal avgusta.