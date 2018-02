Grški anarhisti so se znesli nad Novartisovim poslopjem

M. P. V., AFP

Pripadniki grške anarhistične skupine Rouvikonas (Rubikon) so uničili vhod v poslopje farmacevtske korporacije Novartis v Atenah, razbili okna pisarn in na poslopje odvrgli rdečo barvo. Švicarska farmacevtska multinacionalka se je v Grčiji znašla sredi nemara največje podkupovalne afere v grški moderni zgodovini, v katero so vpleteni številni zdravniki, ministri in visoki uradniki iz več političnih strank.

V grškem parlamentu so v četrtek sprožili preiskavo za potrditev navedb, da je deset prekaljenih političnih mačkov med svojim mandatom prejemalo podkupnino od Novartisa ali pomagalo pri promociji podjetja. Med njimi so na podlagi pričevanj zaščitenih prič iz preiskave, ki jo vodijo ameriški organi pregona, tudi nekdanji konservativni premier Antonis Samaras, evropski komisar za migracije in nekdanji zdravstveni minister Dimitris Avramopulos ter guverner centralne grške banke in nekdanji finančni minister Janis Sturnaras. Vsi so zanikali sporno početje.

Švicarski proizvajalec zdravil je osumljen podkupovanja vplivnih politikov in zdravnikov v letih 2006 in 2015, da bi vzpostavil vodilni položaj na grškem trgu z zdravili in si zagotovil visoke cene svojih izdelkov.

Pripadniki skupine Rubikon so prevzeli odgovornost za napad na spletni strani, Novartis pa je v današnji izjavi zaprosil grške oblasti, naj napad obsodijo in zaščitijo življenje njegovih zaposlenih, poroča AFP.