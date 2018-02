Herkulska naloga premierja Aleksisa Ciprasa

Posrednik ZN med Grčijo in Makedonijo Matthew Nimetz je po obisku Aten in Skopja izjavil, da imata državi zgodovinsko priložnost za izhod iz slepe ulice in dogovor o spornem imenu Makedonije, ki bo sprejemljiv za obe strani. Sledili so množični protesti v Atenah, ki so pokazali, da čaka grškega premierja Aleksisa Ciprasa herkulska naloga.

Podpredsednik makedonske vlade Bujar Osmani je po množičnih protestih v Atenah proti kompromisni rešitvi glede imena Makedonije izpostavil, da imata Makedonija in Grčija vladi, ki sta odločeni najti rešitev. Po njegovem morata vladi v Skopju in Atenah ostati mirni in vztrajni pri iskanju komptromisne rešitve, ne glede na izzive, s katerimi se soočata. Sklenil je z besedami, da je vprašanje novega imena Makedonije del javne politične razprave, ki poteka v demokratičnih okvirih, mirno in nenasilno, o njem pa ne gre odločati na ulici, čeprav tudi protestov ne gre podcenjevati.

Grški premier Aleksis Cipras je v današnjem odzivu ocenil, da je veliko nižja udeležba na protestnem shodu od tiste, ki so jo pričakovali organizatorji, nazorno pokazala, da je velikanska večina Grkov ocenila, da velikih zunanjepolitičnih vprašanj ne gre urejati s fanatizmom in nestrpnostjo. kot je še poudaril, se je izkazalo. da je milijon protestnikov, ki so si jih predstavljali organizatorji, zgolj prazna želja.

Makedonija ni ekskluzivna lastnina

Po mnenju analitikov teorija, da lahko velike sile stisnejo Atene v kot, ne drži vode. So pa prepričani, da so Atene pripravljene odigrati konstruktivno vlogo, ker niti Cipras niti vodja grške diplomacije Nikos Kocjas nista zunanjepolitična jastreba. Makedonija ne more biti nikogaršnja ekskluzivna lastnina, ker je zgodovinska regija s tem imenom razdeljena med Grčijo, Makedonijo in Bolgarijo. Tudi zato je grška vlada po novem naklonjena sestavljenemu imenu, ki bi vključeval ime Makedonija.

Ciprasa čaka herkulska naloga na domačem dvorišču. Najprej mora prepričati koalicijsko partnerico Neodvisni Grki, nato pa javnost na čelu s protestniki, ki jih podpirata tako glavna opozicijska stranka Nova demokracija kot tudi neonacistična Zlata zora. Nasprotnike kompromisa o imenu podpirajo tudi številni lokalni kleriki, čeprav se je pravoslavna cerkev izrekla za nevtralno.

Glavni govorec na protestu je bil največji še živeči grški skladatelj, ikona levice in upora proti diktaturi v Grčiji, Mikis Theodorakis, udeležili pa so se ga tudi bivši grški premier Antonis Samaras, župani, visoki predstavniki grške pravoslavne cerkve in vojaški častniki. Nezadovoljstvo v Grčiji lahko spodbudi napetosti tudi v Makedoniji, čeprav novi voditelj največje opozicijske stranke VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski zaradi iskanja rešitve spora o imenu še ne ziba ladje vladajoče koalicije na čelu s premierjem Zoranom Zaevom.