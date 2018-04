Hinavščina uradnega Zagreba se odlično dopolnjuje s hinavščino režima v Beogradu

Čeprav sta srbski in hrvaški državni vrh obsodila dejanje Vojislava Šešlja, ki je snel in poteptal hrvaško zastavo ob vhodu v srbsko narodno skupščino ter zmerjal hrvaško delegacijo z ustaši, nihče ne bi smel le zamahniti z roko, češ saj to je samo Šešelj. To je nevarna logika, ki lahko iz zločinov naredi folkloro.

Prvak opozicijske Srbske radikalne stranke Vojislav Šešelj, ki ni prvič poslabšal že tako slabih odnosov med Beogradom in Zagrebom, se vedno zateka k istemu besednjaku, katerega rdeča nit sta velika Srbija in "ustaške kurbe". Dosleden ni le v svojem cirkusu, temveč tudi kot opozicijski poslanec, ki brez dlake na jeziku izreče tisto, kar njegovi bivši učenci ne smejo. Šešlja je treba vzeti resno, ne glede na to, da je brez četniške kape s kokardo in pištole postal lastna karikatura.

Vojni zločinci v parlamentu

V evropski komisji so izpostavili, da je Šešljevo ravnanje nespoštljivo do demokratične institucije, ki predstavlja državljane, ter do vseh tistih, ki si prizadevajo za dobre sosedske odnose, regionalno sodelovanje in spravo. Nna vprašanje, ali sodi haaški obsojenec v parlament države, ki želi postati članica EU, so spomnili na poudarke v nedavno objavljenem širitvenem poročilu o Srbiji, kjer so ocenili, da je svoboda izražanja vse večji razlog za zaskrbljenost, saj se stanje ne izboljšuje, ter izpostavili pričakovanje po spremembah okolja glede vladavine prava.

Predsednik hrvaškega parlamenta Goran Jandroković je takoj pobral šila in kopita in se vrnil v Zagreb, ki se je odzval s protestno noto, s katero je upravičeno opozoril, da je Šešelj obsojeni vojni zločinec. To je žal isti Jandraković, ki je pred nekaj meseci sredi sabora bral patetično izjavo in vodil minuto molka za obsojenega vojnega zločinca Slobodana Praljka. Zaradi poveličevanja generalovega samomora so se celo Srbi ustrašili, da jim bodo Hrvati pred nosom ukradli status največje žrtve haaškega sodišča.

Hinavščina uradnega Zagreba več kot odlično dopolnjuje hinavščino režima v Beogradu. Srbski predsednik Aleksandar Vučić ima vse zakonske pristojnosti, da odvzame Šešlju poslanski mandat, ker je bil pravnomočno obsojen na zaporno kazen daljšo kot pol leta. Po srbski zakonodaji v tem primeru poslancu preneha mandat, ne glede na to, ali je kazen že odslužil ali ne. Če bi Vučić ravnal po zakonu, Šešelj ne bi mogel groziti vsem, da jim bo zbil zobe, če ga bodo označevali za vojnega zločinca. Ker se je tako odločil Vučić, se bo morala javnost očitno sprijazniti z novimi Šešljevimi verbalnimi delikti.

Neuspešen beg pred preteklostjo

Zakaj parlamentarna večina v srbski narodni skupščini ne odvzame Šelju poslanskega mandata, se sprašujejo tudi hrvaški politiki. Po njihovem mnenju je Šešelj del preteklosti, od katere Vučić brezuspešno beži, njegovo ravnanje pa bo najbolj škodilo Srbom. Tega mnenja je tudi predstavnik srbske manjšine v hrvaškem parlamentu Milorad Pupovac, ker je Šešljevo ravnanje voda na mlin jastrebov na Hrvaškem, ki si prizadevajo ukiniti zajamčene mandate manjšinskih poslancev.

Po prvih ocenah incident ne bo ohladil odnosov med Zagrebom in Beogradom, tako kot jih je januarska razstava o taborišču Jasenovac v preddverju palače OZN v New Yorku, ki jo je pripravila Srbija. Dobra vest je tudi, da so v senci incidenta kljub vsemu odprli hrvaško predstavništvo gospodarske zbornice v Beogradu. Ob tej priložnosti je predsednik srbske gospodarske zbornice Marko Čadež tudi izjavil, da ga je sram zaradi izliva primitivizma človeka iz preteklosti, ki je poslal v svet grdo sliko iz Beograda. Na Hrvaškem so njegovo izjavo sprejeli kot iskreno opravičilo, predsednik hrvaške gospodarske zbornice Luka Burilović pa je opozoril, da je kapital plaha ptica in da ne gre rad tja, kjer ni varno.