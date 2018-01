Izpostavljanje opic in ljudi izpušnim plinom

Berlin - Afera z dizelskimi izpuhi, ki že nekaj let pretresa avtomobilsko industrijo, zdaj vsaj v Nemčiji postaja vse bolj bizarna. Po poročilih, da so nekateri proizvajalci sponzorirali izpostavljanje opic dizelskim izpuhom, naj bi zdaj njihovo škodo preizkušali tudi na ljudeh. Pristojni opozarjajo, da je zadnje poskuse odobrila etična komisija.



Izpostavljanje opic dizelskim izpušnim plinom je razkril časopis New York Times, ki je izvrtal, da je organizacija z nazivom Evropsko raziskovalno združenje za okolje in zdravje v transportnem sektorju (EUGT) znanstvenikom v ameriškem Albuquerqueju naročila takšne poskuse. Po naročilu lobistične skupine, ki so jo plačevali Volkswagen, Daimler in BMW, so leta 2014 deset opic za štiri ure zaprli v prostor, v katerega so spuščali izpuhe Volkswagnovega hrošča z manipuliranim navajanjem resničnih izpuhov.



Že ta škandal, ki so ga jeseni 2015 odkrili prav v ZDA, je do temeljev pretresel nemško in nekatero drugo avtomobilsko industrijo, a so proizvajalci očitno vedeli, kaj se pripravlja, in so poskušali pripraviti argumente za obrambo pred očitki na še bolj absurden način. Resničnim izpuhom izpostavljene opice naj bi dokazovale, da izpuhi niso škodljivi za zdravje.



Dušikov dioksid na delovnih mestih



Organizacijo EUGT so ukinili že lani, Daimler, Volkswagen in drugi pa se distancirajo od omenjenih raziskav, a je negotovo, ali bo to pomagalo. Časopisa Stuttgarter Zeitung in Süddeutsche Zeitung poročata, da naj bi na univerzitetni kliniki v Aachnu poskuse izvajali tudi na ljudeh, dušikov dioksid, ki jih izpuščajo dizelski motorji, pa zdaj velja za še posebno škodljivega. Poročila EUGT iz leta 2013 pri petindvajsetih ljudeh, poskusnih zajčkih, niso zaznala nobenih sprememb, voditelj aachenskega inštituta Thomas Kraus pa zdaj nemškim medijem pojasnjuje, da študija ni bila povezana z dizelskim škandalom, ampak naj bi merili izpostavljenost dušikovemu dioksidu na delovnih mestih. Niti ni presegala običajnih izpostavljenosti, zato je prejela dovoljenje pristojne etične komisije, ki jo v tem primeru sestavljajo zdravniki, pravniki, lekarnarji, strokovnjaki za etiko in predstavniki pacientov. Naročili so jo v EUGT, a ta organizacija nanjo ni imela nobenega vpliva, zagotavljajo v Aachnu.



»Brez etičnih temeljev ni prihodnosti«



Nemški komentatorji pa se kljub vsemu bojijo za ugled nemške avtomobilske industrije ali tisto, kar je od njega ostalo po dizelskem škandalu, in zahtevajo preiskavo vsega lobističnega delovanja avtomobilske industrije. Voditelj osrednje organizacije v Nemčiji, Matthias Wissmann iz VDA, na twitterju že piše o nujnosti ostajanja tehnike in znanosti v okvirih družbeno in etično dogovorjenega. »Ohranjevanje tega ravnotežja je stalna naloga vsake industrije,« piše voditelj lobistične organizacije, ki sama ni vpletena v omenjene poskuse, a predstavlja okrog šeststo v Nemčiji v avtomobilski panogi delujočih podjetij, zato ji ne more biti vseeno. »Brez etičnih temeljev ni prihodnosti.«



Med razgrevanjem razprave o poskusih z dizelskimi izpuhi na opicah in ljudeh pa se v evropski avtomobilski supersili bojijo tudi prometnih omejitev zaradi preveč onesnaženega zraka. Komisar EU za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella danes tudi nemško ministrico za okolje Barbaro Hendricks vabi na pogovore o ukrepih za čistejše ozračje. Za Nemčijo in osem drugih držav EU naj bi bila to zadnja priložnost, da bi se izognili tožbam, saj se v evropski komisiji že dolgo pritožujejo zaradi prevelikega onesnaženja z dušikovim dioksidom in škodljivimi delci v evropskih mestih. V Bruslju so proti Poljski in Bolgariji že sprožili postopek, Nemčija, Španija, Francija, Italija, Velika Britanija, Češka, Madžarska, Romunija in Slovaška pa dobivajo zadnjo priložnost za pojasnitev, kako bodo rešile ta problem.



V Nemčiji za neslavnega rekorderja velja Stuttgart, kjer je ponekod onesnaženost dvakrat večja od dovoljene. Vlada je že odobrila sredstva za zmanjšanje onesnaženosti, a poznavalci dvomijo, da bodo doslej dogovorjeni ukrepi dovolj učinkoviti - in se bojijo celo prometnih prepovedi. Nekateri zato predlagajo državno pomoč za velikopotezne zamenjave ali nadgradnje dizelskih avtomobilov z bencinskimi, številni nasprotniki tega ukrepa in zagovorniki avtomobilske industrije pa opozarjajo na veliko zmanjšanje onesnaženosti zraka v minulih desetletjih.