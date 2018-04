Je v Münstru ubijal psihično labilni posameznik?

Berlin – Napad z vozilom na nič hudega slutečo množico ljudi je spominjal na prizore iz Nice in Berlina, kjer sta ubijala tunizijska islamska terorista Mohamed Lahouaiej Bouhlel in Anis Amri, z Volkswagnovim kombijem pa je v nedeljo v Münstru dva ubil in jih več kot dvajset ranil 48-letni Nemec s psihičnimi težavami. Jens R. se je po dejanju ustrelil.

Tudi žrtvi napada na goste lokala v starem vestfalskem mestu sta nemškega rodu, pod kolesi sta umrla 51-letna ženska iz okrožja Lüneburg in 65-letni moški iz okrožja Borken, ki sta na tako kot številni drugi želela uživati prvi topli in sončni konec tedna po dolgih mesecih mraza in zime. Namesto tega sta postala žrtvi očitno načrtovanega napada »psihično izstopajočega« industrijskega modnega oblikovalca, ki je po informacijah televizijske družbe ZDF nedavno poskusil narediti samomor.

Kriminalisti zdaj preiskujejo, ali je šlo za »razširjeni samomor« kot pri kopilotu družbe Germanwings Andreasu Lubitzu, ki je marca 2015 strmoglavil letalo s 149 potniki in člani posadke, ali pa za skrajno desničarski terorizem kot pri norveškem množičnem morilcu Andersu Breiviku, ki je julija 2011 ubil 77 v večini članov Lige delavske mladine na poletnem taboru na otoku Utøya. Vsaj po informacijah lokalnega tiska se kriminalisti za zdaj bolj nagibajo k tezi, da je šlo za dejanje psihično labilnega posameznika, a se preiskava šele dobro začenja.

Nemška kanclerka Angela Merkel je že v soboto izrazila globoko prizadetost zaradi dogodkov v Münstru, notranji minister Horst Seehofer pa je odpotoval v staro vestfalsko mesto.

»Žalosten, grozen dan za našo deželo!« je sporočil ministrski predsednik Severnega Porenja Vestfalije Armin Laschet in tudi sam obljubil vse napore za razjasnitev grozljivega dejanja. »Münster, ostani, kakršen si bil in kakršnega te imamo radi: odprt, prijazen, prijateljski, močan in ponosen,« poziva znani nemški igralec in glasbenik Axel Prahl. »Ne pusti se premagati!«

Javili so tudi številni tuji voditelji. Francija žaluje z Nemčijo, je sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron, misli in molitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa pa so z družinami mrtvih in z ranjenimi, sam tudi ostro obsoja »strahopetni napad«. Da žaluje z Münstrom, je sporočil tudi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.