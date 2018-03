Jean-Marie Le Pen ni več častni predsednik Nacionalne fronte

Skrajno desna stranka je svojega ustanovitelja izključila maja 2015, ker je zmanjševal pomen holokavsta in hvalil francoski režim.

Lille - Člani francoske skrajno desne stranke Nacionalna fronta (FN) so danes na kongresu ustanovitelju FN Jean-Marie Le Penu odvzeli naziv častnega predsednika. S tem so prekinili še njegovo zadnjo uradno povezavo s stranko. Obenem so za predsednico ponovno imenovali njegovo hčerko Marine Le Pen, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prizivno sodišče v francoskem Versaillesu je sicer februarja odločilo, da Le Pen kljub izključitvi iz Nacionalne fronte ostaja častni predsednik stranke.

Skrajno desna stranka je svojega ustanovitelja izključila maja 2015, ker je večkrat zmanjševal pomen holokavsta in hvalil francoski režim, ki je med drugo svetovno vojno sodeloval z nacisti. Danes 89-letni Le Pen pa se je na to odločitev pritožil na sodišče.

Okoli 1500 članov stranke, ki so se zbrali v Lillu na severu države, je danes z 79,7 odstotka glasov potrdilo novi statut, ki ukinja položaj častnega predsednika.

Oče aktualne predsednice stranke Marine Le Pen bi se lahko sicer kot častni predsednik udeležil tudi dvodnevnega kongresa, ki se bo zaključil danes. Sprva je napovedal, da bo prišel, a si je kasneje premislil.

Njegova 49-letna hči, ki je bila edina kandidatka za predsednico stranke, je na glasovanju danes dobila 100-odstotno podporo. Med oddanimi glasovnicami je bilo 2,9 odstotka neveljavnih, poroča AFP.