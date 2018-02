Juncker v Makedoniji začenja turnejo po Zahodnem Balkanu

M. Bi., STA

Potem ko je Evropska komisija v začetku meseca predstavila svojo strategijo za Zahodni Balkan, s katero želi po več letih oživiti širitveni proces, njen predsednik Jean-Claude Juncker danes začenja turnejo po državah Zahodnega Balkana.

Strategija je prvi korak pri ponovnem usmerjanju pozornosti EU na Zahodni Balkan. Aprila bo Evropska komisija predstavila poročila o napredku šestih držav na poti v unijo, maja pa bo v Sofiji prvi vrh EU in Zahodnega Balkana po solunskem leta 2003.

Juncker, ki ga bosta na turneji spremljala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini in evropski komisar za širitev Johannes Hahn, se bo najprej ustavil v Makedoniji. Država je kandidatka za članstvo že od leta 2005, a jo na poti v EU ovira Grčija zaradi spora o imenu države.

Hahn je nedavno za nemški časnik Welt povedal, da bo komisija najverjetneje do poletja predlagala državam članicam začetek pristopnih pogajanj z Makedonijo in Albanijo. Po njegovi oceni sta obe državi v zadnjih letih sprejeli pomembne reforme in se kvalificirali za naslednji korak. V Albanijo, ki je kandidatka za članstvo od leta 2014, bo Juncker odpotoval drevi.

Jutri bo predsednik Evropske komisije obiskal Srbijo, v torek Črno goro ter Bosno in Hercegovino, v sredo pa Kosovo. Turnejo bo sklenil v četrtek v Bolgariji, kjer se bo udeležil uradnega kosila, ki ga bo za predstavnike vseh šestih držav Zahodnega Balkana gostil bolgarski premier Bojko Borisov.