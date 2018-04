Kje je bil novičok narejen, še ni jasno

Be. B., STA

London - Vodja britanskega vojaškega laboratorija, kjer preučujejo živčni strup novičok, s katerim sta bila zastrupljena bivši ruski dvojni agent Sergej Skripal in njegova hči Julija, je povedal, da v laboratoriju niso uspeli ugotoviti, kje je bil narejen. Ob tem je zatrdil, da to tudi ni njihova naloga.

Vodja laboratorija v Porton Downu Gary Aitkenhead je v pogovoru za britanski Sky News povedal, da so ugotovili, da sta bila Skripal in njegova hči zastrupljena z novičokom in da gre za živčni strup za vojaške namene. »Nismo identificirali natančnega izvora, smo pa priskrbeli znanstvene informacije vladi, ki je nato uporabila mnoge druge vire, da je prišla do sklepov,« je pojasnil po poročanju Sky News na njihovi spletni strani.

Pojasnil je, da so za določitev izvora strupa potrebni drugi podatki, tudi obveščevalnega izvora, do katerih ima dostop vlada. Njihova naloga pa je priskrbeti znanstveni dokaz o tem, za kateri strup gre, kar so tudi storili, da pa ni njihova naloga »povedati, kje je bil izdelan«.

Potrdil pa je, da gre za snov, »za izdelavo katere so potrebne izredno razvite metode, česar so zmožne samo države«.

Strup ni bil iz laboratorija

Povedal je tudi, da za novičok ni protistrupa. Ni pa želel komentirati vprašanja, ali so v laboratoriju Porton Down razvili novičok oziroma ali ga hranijo. Odločno je zavrnil domneve, da bi strup, s katerim sta bila zastrupljena Skripal in njegova hčerka 4. marca v Salisburyju, lahko izviral iz laboratorija.

Pogovor so opravili dan pred tem, ko bo izvršni odbor Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) v sredo na zahtevo Rusije sešel na izrednem zasedanju v zvezi s zastrupitvijo, za katero London krivi Moskvo, ta pa to odločno zanika.