Kombi v Nemčiji zapeljal na vrt gostilne, trije mrtvi (VIDEO)

Berlin - Kombi, ki je zapeljal v skupino ljudi, je v Münstru za seboj pustil najmanj tri mrtve in okoli 20 ranjenih, poroča notranje ministrstvo. Voznik si je po dejanju sodil sam. Policisti so del mestnega središča zaprli, meščanom pa priporočajo, naj se območju izogibajo. Medtem preiskujejo informacije nekaterih očividcev, da sta iz vozila po dejanju pobegnili dve osebi.

Po še neuradnih informacijah ni šlo za islamski terorizem, ampak naj bi bil storilec, ki se je sam ubil s strelnim orožjem, sedemindvajsetletni Jens R. iz Posarja. Kot poročajo nemški mediji, naj bi imel psihične težave in samomorilska nagnjenja. Notranje ministrstvo nemške dežele Severno Porenje Vestfalija teh poročil še ni potrdilo.

Po poročanju nemških medijev je kombi zapeljal v ljudi, ki so v prvem toplem koncu tedna sedeli na vrtu priljubljene gostilne v starem mestnem središču. Voznik naj bi se ubil s strelnim orožjem, po neuradnih informacijah pa policija zasleduje domnevna pomagača. Nad vestfalskim mestom in v okolici so v akciji helikopterji, prihajajo policijske enote iz vse skoraj osemnajst milijonske nemške dežele.







Lokalne oblasti so sporočile, da je bilo v mestnem središču, ki je zelo priljubljeno med domačini in turisti, ranjenih okoli 20 ljudi, od tega jih je šest v kritičnem stanju. Avtomobil naj bi zapeljal na vrt gostilne, kjer je bilo polno gostov, poroča nemška tiskovna agencija DPA.