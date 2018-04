Kombi na zahodu Nemčije zapeljal v množico, več mrtvih

Berlin - Kombi, ki je zapeljal v skupino ljudi, je v Münstru za seboj pustil več mrtvih in na desetine ranjenih, poroča lokalna policija. Voznik naj bi si sodil sam, zato ne izključujejo terorističnega napada. Del mestnega središča so zaprli, policija in gasilci iščejo morebitni eksploziv in sostorilce, meščanom priporočajo, naj se območja izogibajo. »Obstaja velika nevarnost napada v vsej Nemčiji, zdaj je doletelo tudi Severno Porenje Vestfalijo,« je mediju RP Online povedal predsednik območnega policijskega sindikata Erich Rettinghaus. »Doslej smo na srečo načrtovane napade vedno preprečili, tokrat nismo uspeli.«







Lokalne oblasti so sporočile, da je bilo v mestnem jedru, ki je zelo priljubljeno med domačini in turisti, ranjenih okoli 30 ljudi. Avtomobil naj bi zapeljal na vrt gostilne, kjer je bilo polno gostov, poroča nemška tiskovna agencija DPA.



Policija ljudi naproša, naj se izogibajo temu območju. Več sledi.