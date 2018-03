Posledice improvizacije evropske politike

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU je v Beogradu poudarila, da se ne sme več ponoviti, kar se je zgodilo na Kosovu. Ker ni obiskala Prištine, analitiki sklepajo, da je podprla srbsko stran. Rusija in ZDA so obsodile ogrožanje regionalne stabilnosti.



Beograd in Priština že vsa leta razlagata dosežene sporazume v okviru bruseljskega dialoga, kot jima najbolj ustreza. Ker Bruselj podpira takšno dvoumnost, prihaja vedno do novih kriz. Gre za negativni proizvod dialoga, ki je posledica improvizirane politike EU. Ključni problem je v neenotnosti EU, ko gre za Kosovo in Srbijo, kar lahko privede tudi do tega, da bosta morala Beograd in Priština začeti iz ničle. Na Kosovu nekateri incident vidijo kot simbolično potezo države, ki ima monopol nad uporabo sile, drugi pa so zaskrbljeni.



Močna beograjska oblast skrbi za srbske interese



Po srečanju zaradi aretacije in izgona vodje srbskega vladnega urada za Kosovo Marka Đurića sta visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini in srbski predsednik Aleksandar Vučić v skupnem sporočilu zapisala, da sta se pogovorila o novih načinih nadaljevanja dela in reševanja težav med Srbijo in Kosovom. Strinjala sta se tudi, da je v nacionalnem in državnem interesu Srbije ohranjati stabilnost, mir in napredovanje na poti k EU. Mogherinijeva je še izpostavila. da EU pričakuje miren, moder in zadržan pristop.



Vučić je zagotovil, da ne bo dovolil ponovitve Nevihte ali Bliska in novih srbskih porazov, čeprav ni tako karizmatičen voditelj kot Milošević in ne tako pameten, dober in fin kot Tadić in Koštunica. Po njegovem je Đurić ravnal po kosovskih zakonih, tudi če ne bi, pa je ravnal po srbski ustavi. Kosovu je sporočil, da je kvazi država, ki se dela pomembno in močno, tako da Đurića pretepa in vleče po betonu. Njihova »moč in pamet« ga nista fascinirali.



Napovedal je podporo Srbski listi, ki bo prestopila v opozicijo, ne pričakuje pa padca kosovske vlade, ker je proti Srbom, kar bo združilo vse Albance. Ker se Srbi nikoli ne združijo, je pomembno, da imajo močno vodstvo, ki skrbi za interese Srbije, je sklenil Vučić. Po mnenju kosovskega predsednika Hashima Thaçija je odločitev Srbske liste, da izstopi iz vlade, tako kot obisk Đurića provokacija iz Srbije. In to ravno v času, ko so se kosovske instucije odločile, da oblikujejo delovno skupino za pripravo statuta skupnosti srbskih občin.



Moskva svari pred nevarnostjo novih spopadov



Na napoved Srbske liste, da bodo sami ustanovili skupnost občin s srbsko večino, se je odzval minister za infrastrukturo Pal Lekaj z grožnjo, da bodo aretirali njihove člane. Po njegovih navedbah, premier Ramush Haradinaj vsak korak usklajuje z državami peterice. Haradinaj zaradi izstopa Srbske liste iz vlade ne namerava odstopiti, v zvezi z akcijo posebne enote kosovske policije pa je izjavil, da ni šlo za demonstracijo sile, temveč za spoštovanje zakonov.



Glasnica Euleksa Dragana Nikolić Solomon je izjavila, da pripadniki misije EU niso sodelovali v akciji kosovske policije. Kot je pojasnila, obstaja sporazum o uradnih obiskih dosežen v okviru bruseljskega dialoga, ki ga morata obe strani spoštovati. Po oceni misije ZN na Kosovu so se razmere umirile, Kfor pa bo po potrebi ustrezno ukrepal, da zagotovi varnost vseh državljanov Kosova.



Rusko zunanje ministrstvo je ocenilo, da je šlo za ustrahovanje Srbov. Po njihovem je nesprejemljivo, da Kfor in Euleks gledata skozi prste Albancem na Kosovu, namesto da preprečila njihove nezakonite akcije ter zagotovila mir in stabilnost v regiji. Iz tega sklepajo, da Priština, EU in ZDA nimajo namena upoštevati pravic in interesov Srbov, kosovski Albanci pa sledijo nasvetom svojih ameriških in evropskih pokroviteljev, ki gazijo mednarodno pravo. Moskva opozarja pred novimi oboroženimi spopadi na Kosovu in destabilizacijo regije. Da gre za nepotrebno dvigovanje napetosti in grožnjo regionalni stabilnosti, je ocenil tudi State Department, ki je pozval vse strani, naj mirno rešujejo spore in nadaljujejo dialog o normalizaciji odnosov.