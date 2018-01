Krvavo plačilo za sodno zmago

V Kijevu so tik pred novim letom umorili Irino Nozdrovsko, aktivistko za človekove pravice in odvetnico. To je že peta ukrajinska žrtev nasilnega napada iz vrst tega poklica v zadnjih dveh letih.



Protestni shodi so postali že skorajda del vsakdanjika v ukrajinski prestolnici. Na prvi dan novega leta so po ulicah Kijeva in še nekaterih ukrajinskih mest tako kot vsako leto s prižganimi baklami spet korakali skrajnodesničarski privrženci ukrajinskega nacionalista Stepana Bandere, čigar glorifikacija je poslabšala odnose med Ukrajino in Poljsko, kjer Bandera velja za nacističnega klavca poljskega naroda. Čeprav je letos paradiralo precej manj banderovcev kot prejšnja leta, po vsej državi so jih našteli le 6500, v prestolnici pa kakšnih tisoč, so tako kot vsako leto ti pohodi skrajnežev izzvali veliko obsodb in zgražanj tudi v Moskvi.



Pritiski, grožnje in smrt



Le dan za tem so se v Kijevu začeli drugi protesti. Teh tokrat ni pripravil nekdanji gruzijski predsednik in odeški guverner Mihail Sakašvili, je pa svoje privržence pozval, naj se pridružijo tistim, ki jih je pred poslopje notranjega ministrstva prignala novica, da so na prvi dan letošnjega leta našli v tamkajšnji rečici umorjeno 38-letno pravnico in borko za človekove pravice Irino Nozdrovsko. Pogrešali so jo od 29. decembra, ko je svoji materi po telefonu sporočila, da se z avtobusom vrača domov, potem pa je brez sledu izginila. To je bilo le dva dni po tem, ko je dosegla pomembno zmago na sodišču, kjer so obravnavali prošnjo o predčasni izpustitvi na prostost človeka, ki je pred tremi leti v netreznem stanju do smrti povozil mlado žensko in si za to prislužil sedem let zapora. Ta povožena ženska je bila sestra zdaj umorjene odvetnice, ki se je na obravnavi borila proti pomilostitvi, obsojenec, čigar prošnjo so zavrnili, pa Dimitrij Rosošanski, ki je med drugim nečak predsednika višgorodskega okrajnega sodišča. Nozdrovska je večkrat javno govorila, da so na njo pritiskali, ji grozili in se celo fizično lotevali nje in njene hčere, a da se policija na njene prijave ni odzivala. O zadnji tovrstni grožnji je javnost obvestil ukrajinski poslanec Mustafa Najem, pripetila pa se je po zadnji Irinini zmagi na sodišču, ko ji je oče obsojenca pred vsemi zabrusil: »Ti boš slabo končala.« »Le dva dni za tem je Irina izginila,« je na svojem facebooku še zapisal Najem. »Svarila sem jo, da jo bodo fentali … Dobro poznam psihologijo vseh teh malih provincialnih bogov: sodnikov, tožilcev, smeti …« pa se je na tragični konec svoje kolegice odzvala odvetnica Tetjana Montjan.



»Izziv za državo«



Protestniki so na shodu, med katerim je izbruhnil tudi manjši pretep, zahtevali pravično kazen za storilce. Najvišji policijski predstavniki prestolnice, ki so prišli na protest, pa so jim zagotovili, da se bo to tudi zgodilo. O policijskih obljubah so podvomili poročevalci ukrajinskega servisa ameriškega državnega Radia Svoboda, ki so danes zapisali, »da se v Ukrajini sorodniki uradnikov pogosto izognejo kazni za storjena kazniva dejanja ali pa jih prej spustijo na prostost zaradi korupcije«. A na ta umor so se tokrat odzvali tudi v vrhu ukrajinskih oblasti. Ukrajinski zunanji minister Pavlo Klimkin je zapisal, da je prijetje storilcev »izziv za državo« in »preizkus naše družbe, ali je sposobna zaščititi aktivistke in zagotoviti pravno državo kot tako«. Po pisanju tamkajšnjih medijev je bil to v zadnjih dveh letih že peti umor kakšnega odvetnika. Najbolj je odmeval zadnji, ki se je pripetil konec lanskega marca v bližini mesta Žaškov, kjer so našli ubitega znanega odvetnika Jurija Grabovskega. Tega sta morilca najprej zvabila v Odeso, kjer sta mu najprej vzela vse, kar je imel pri sebi, potem pa sta ga napojenega z mamili prepeljala do Kijeva, kjer ima je moral predati še vse, kar je imel v službenih sefih. Nato sta ga odpeljala v bližino Žaškova, ustrelila in zakopala.