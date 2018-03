Kuciakova smrt je zadnja priložnost za Slovaško

Bratislava - Življenje je končano, zgodba živi naprej. Slovaška se še vedno trese po treh strelih, ki so konec februarja pokončali mladega novinarja Jána Kuciaka in njegovo zaročenko Martino Kušnirovo. Popotresni sunki so razkrili, da so slovaška tla prepletena z mafijskimi vplivi z vseh koncev Evrope, zato bo še toliko težje najti morilca.



Skodelica je še vedno umazana od kave, na kupu papirja je obležala knjiga 'Ndrangheta, na tipkovnici je shema prepletanj med italijansko mafijo in slovaško vlado. V pisarno spletnega portala Aktuality bi moral vstopiti zgolj še novinar Ján Kuciak in nadaljevati odmevno zgodbo, toda v službo ga ne bo nikoli več. Preden bi lahko do temeljev preveril vse podrobnosti, ga je nasprotna stran utišala na njegovem domu, zraven so usmrtili še njegovo zaročenko Martino Kušnirovo, oba sta bila stara 27 let.

V njun spomin gorijo sveče pred vhodom v stavbo, enako je v recepciji in na hodniku, že prej je ob cesti opazna njuna velika črno-bela fotografija. Na enem plakatu nad mestom piše: »# ALL FOR JAN. Ne morete ubiti resnice. Nadaljevali bomo!«