Ljudje so izgubili življenje zaradi malomarnosti, meni Putin

Ka. M.

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes obiskal mest Kemerovo v Sibiriji, kjer je v nedeljskem požaru v nakupovalnem središču življenje izgubilo 64 ljudi, od tega 41 otrok. Do pristojnih služb za zagotavljanje varnosti je bil kritičen, prav tako je komentiral, da je nesreča posledica malomarnosti.

»Kaj se je zgodilo tukaj?« (se) je po obisku pogorišča vprašal Putin. »Ni šlo za oborožen spopad, niti za nenaden izbruh metana v rudniku. Odrasli in otroci so se prišli sprostit,« je dejal ruski predsednik in poudaril, da so ljudje umrli zaradi malomarnosti, navaja britanski BBC.

Požar je izbruhnil v najvišjem nadstropju nakupovalnega središča. Foto: Dmitry Serebryakov/AFP

Tuji mediji poročajo, da so bili v času požara ugasnjeni alarmi in zaklenjeni zasilni izhodi. Posledično so mnogi svoje življenje reševali s skokom skozi okno. V času požara, ki je izbruhnil ob 17.00 uri po lokalnem času, je bilo v središču več sto ljudi – trgovine, kinodvorana in kegljišče so bili v času nesreče polni, piše BBC.

Namestnik guvernerja regije Vladimir Chernov je dejal, da se je ogenj najverjetneje začel v otroški sobi s trampolini, saj da je eden od otrok imel pri sebi vžigalnik. Medtem ko Chernov domneva, da se je požar razširil po tem, ko se je vžgala blazina iz pene, Rossiya 24 TV poroča, da je najverjetnejši razlog požara okvara elektrike. Uradna preiskava še vedno poteka.

V mestu Kemerovo je danes potekala žalna slovesnost. Foto: Dmitry Serebryakov/AFP

Približno 300 ljudi se je danes prav tako zbralo pred sedežem lokalnih oblasti. V luči nesreče zahtevajo njihov odstop, navaja tiskovna agencija