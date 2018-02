»Malteško« reševanje medijskih problemov

Umor 27-letnega preiskovalnega novinarja Jána Kuciaka in njegovega dekleta Martine Kušnírove odmeva po vsem svetu, njegovi kolegi pa ugibajo, kdo so bili storilci oziroma naročniki eksekucije.

Na Slovaškem, ki velja za eno najbolj korumpiranih držav v Evropi, je tragična usoda 27-letnega Kuciaka ljudi pretresla že zato, ker se je domnevno prvič v njihovi zgodovini pripetilo, da so z likvidacijo utišali neprijetnega novinarja, ki je razkrival umazane posle tamkajšnje elite.

Slovaški premier Robert Fico je ponudil milijon evrov nagrade za informacije, ki bi privedle do morilcev oziroma naročnikov umora, preiskovalci pa so prepričani, da je novinarjeva smrt povezana s tem, kar je pisal za spletišče Aktuality. Specializiral se je na davčne utaje, prestopnike pa je odkril tudi med vplivnimi poslovneži, ki so blizu Ficove vladajoče socialdemokratske stranke.