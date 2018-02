Maraton do nove nemške vlade

Berlin – »Vsakdo mora sklepati boleče kompromise,« je pred torkovim nadaljevanjem nemškega koalicijskega maratona pozvala dolgoletna kanclerka Angela Merkel. A se kljub temu s socialdemokrati še niso dogovorili o vseh točkah koalicijske pogodbe.



V časopisu Rheinische Post so sinoči objavili osnutek koalicijske pogodbe na 167 straneh in z devetdesetimi odstotki dogovorjenih točk, a tudi z več kot tridesetimi nerešenimi vprašanji. Med njimi so bile postavke, kot so prodaja zdravil na recept, boj proti ekstremizmu ali oboroževanje Saudske Arabije in tudi socialdemokratski zahtevi za končanje zaposlovanja za določen čas ter zmanjšanje prednosti zasebnega zdravstvenega zavarovanja pred obveznim, ki sta do konca veljali za najtrša oreha. Zadnjo besedo o prihodnji nemški veliki koaliciji bo dobilo okoli 450.000 članov SPD, če bo ustavno sodišče takšno odločanje, ki ga je svojim strankarskim tovarišem obljubil predsednik Martin Schulz, prepoznalo za skladnega z načeli predstavniške demokracije.



Nezadovoljstvo s Schulzem



V Karlsruheju so že zavrnili dve pritožbi, in če bodo zavrnili še preostale, se bo voditelj socialdemokratskega pomladka Kevin Kühnert, ki najbolj ogorčeno nasprotuje novi veliki koaliciji, lahko še odločneje zavzemal za manjšinsko vlado Angele Merkel. Tudi zaradi kampanje komaj osemindvajsetletnega Berlinčana je vodstvo SPD januarski kongres stranke le težko prepričalo o podpori še eni veliki koaliciji. Brez ognjevitega govora prejšnje ministrice za socialo in sedanje parlamentarne prvakinje SPD Andree Nahles, ki verjame, da Nemci od svoje največje stranke levice pričakujejo sodelovanje pri vodenju države, v Bonnu najbrž ne bi dosegli niti tesne večine zanj.



To jasno kaže tudi nezadovoljstvo socialdemokratske baze s svojim predsednikom Martinom Schulzem, ki ga mnogi krivijo za najslabši volilni rezultat po drugi svetovni vojni. Nekdanji predsednik evropskega parlamenta je svoje vztrajanje na novem položaju opravičeval z nujnostjo evropskih in evrskih reform, s svojim videnjem prihodnosti stare celine pa že jezi verjetne koalicijske partnerje. Schulzeva napoved konca evrskega varčevalnega diktata je gospodarske strokovnjake CDU vodila k opozorilu, da nemške evropske politike ne bodo ustvarjali v socialdemokratski hiši Willyja Brandta.

Do zdaj se berlinski pogajalci sklenili, da bodo podprli tehnične izboljšave nekaterih dizelskih motorjev za zmanjšanje škodljivih izpuhov, saj naj bi bile te po navedbah ministrstva za promet mogoče vsaj pri številnih motorjih z višjimi normativi. Tudi Nemčija se mora pred pristojnimi telesi Evropske unije zagovarjati zaradi dizelskega onesnaževanja zraka in številnim mestom grozi celo prepoved prometa.



Socialni program



Nemški konservativci in socialdemokrati so se že prej strinjali o velikopoteznih spodbudah za reševanje stanovanjskega problema številnih Nemcev, še bolj bodo zaščitili tudi najemnike in manj premožnim postopno odpisali solidarnostni davek za vzhodno Nemčijo. Najrevnejšim upokojencem in materam, ki so rodile pred letom 1992, bodo povečali pokojnine, ki jih nameravajo obdržati pri sedanjih 48 odstotkih povprečnega dohodka zaposlenih. Zaradi vztrajanja konservativcev bo tudi prihodnja nemška vlada spoštovala uravnoteženi proračun ter ne bo zvišala davkov za najvišje dohodke, z odstranjevanjem »nepotrebnih« birokratskih ovir in pravico vseh do hitrih spletnih povezav se bodo zavzeli za okrepitev Nemčije kot države digitalne in finančne tehnologije. Nemški vladni pogajalci napovedujejo celovito strategijo preprečevanja zlorab spletnih valut na evropski in mednarodni ravni, čeprav opozarjajo tudi na njihove potenciale. Podpreti želijo selitve bančnikov iz Velike Britanije po brexitu ter manjšim bankam z zmanjšanjem regulacij olajšati poslovanje.



Pogajalci bodo povečali podporo družinam, strinjali pa so se že tudi o nujnosti celovite priseljeniške zakonodaje, ki bo koristila gospodarstvu in vsej družbi. Za tiste, ki bodo v veliki večini obremenjevali državno socialno pomoč, je bundestag potrdil omejitve pri priseljevanju sorodnikov azilantov z omejenim statusom, morebitna nemška velika koalicija pa bo tudi človekoljubno priseljevanje omejevala na največ 220.000 ljudi na leto.