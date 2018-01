Merklova optimistično na pogovore o oblikovanju nove vlade

M. Bi., STA

Najmočnejši sili v nemškem bundestagu, konservativna unija (CDU/CSU) ter socialdemokrati (SPD), sta danes začeli uvodne pogovore o možnosti oblikovanja nove velike koalicije. Kot je pred začetkom dejala kanclerka Angela Merkel, je optimistična, vodja socialnih demokratov Martin Schulz pa je povedal, da njegova stranka »v naprej ne bo postavila rdeče črte«. Tudi Horst Seehofer, vodja CSU, bavarske sestrske stranke Merklovi CDU, je poudaril, na pogovore prihaja v pozitivnem duhu. Stranke po njegovem prepričanju morajo doseči dogovor, poroča Reuters.

Pogovori naj bi trajali pet dni, v tem času pa bodo ugotovili, ali stranke lahko najdejo dovolj skupnih interesov, da ponovno oblikujejo veliko koalicijo, ki je Nemčiji vladala zadnja štiri leta. Uvodnim pogovorom naj bi sledila prava koalicijska pogajanja, ki se bodo začela 22. januarja. V februarju naj bi nato dorekli koalicijsko pogodbo, nova vlada naj bi sledila marca, po napovedih najkasneje do velike noči 1. aprila.

Za slabo voljo v SPD pred začetkom uvodnih pogovorov je tik pred zdajci poskrbela petkova zimska klavzura bavarske CSU, na katero so povabili madžarskega premierja Viktorja Orbana. Ta namreč, kot je opozoril Schulz, še posebej pri begunski politiki, pa tudi ko gre za svobodo medijev in mišljenja, sledi »nevarni logiki«.

Tudi sicer bodo velika razhajanja med CSU in SPD verjetno največja ovira pri iskanju kompromisa. V SPD med drugim odločno zavračajo določanje zgornje meje za sprejem beguncev, omejevanje pravice do združitve družin in standardizirane teste za ugotavljanje starosti migrantov, medtem ko CSU od teh zahtev, vsaj sodeč po petkovi klavzuri, ne odstopa. Velike razlike so tudi pri zdravstvu in sociali, davkih in evropske politike, saj v CSU nimajo posluha za Schulzeve ideje o združenih držav Evrope.

Nemčija je sicer ponavadi v tem času že imela novo vlado. Pravzaprav je dosedanji rekord v sestavljanju povolilne vlade, ki je znašal 86 dni, padel že pred dobrima dvema tednoma. Da se bodo zadeve tokrat zavlekle, je sicer nakazal že izid volitev septembra lani, nato pa se je to potrdilo novembra, ko so propadla pogajanja o oblikovanju t. i. jamajške koalicije. Pod velikim pritiskom so se nato v SPD stežka odločili, da pristanejo na možnost ponovne črno-rdeče koalicije pod vodstvom Angele Merkel.