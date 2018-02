Merklova pričakuje težek zaključek pogajanj

Ba. Pa., STA

Berlin – Nemška kanclerka Angela Merkel je danes pred zaključnim delom pogajanj o veliki koaliciji med konservativno unijo (CDU/CSU) in socialdemokrati (SPD) ocenila, da so pred njimi »težka pogajanja«. Še vedno sicer ni znano, ali se bodo pogajanja zaključila danes ali se bodo zavlekla za kakšen dan.

Merklova je povedala, da v zadnji krog pogajanj vstopa s »pričakovanjem, da se na današnjem srečanju približujejo ure težkih pogajanj«. »Poznamo našo nalogo in skušali jo bomo izpolniti,« je dodala po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

V soboto so potekala tako notranja posvetovanja strank kot srečanje vodilnih pogajalcev, pri čemer pa se morajo uskladiti še pri nekaterih pomembnih temah. Stranke so si za cilj postavile, da bi pogajanja zaključile do konca današnjega dne.

Vendar pa so različni predstavniki strank opozorili, da bi se lahko pogajanja zavlekla do ponedeljka ali torka, saj so nekatere stvari še odprte, denimo na področjih delovne zakonodaje in zdravstvene oskrbe.

Pred vstopom SPD v novo vlado bodo sicer o tem odločali še člani stranke, ki bodo morali potrditi koalicijsko pogodbo. Predvsem pomladek stranke je oster nasprotnik velike koalicije, v zadnjih tednih pa je lobiral tudi druge nasprotnike velike koalicije, naj se včlanijo v SPD in glasujejo proti.