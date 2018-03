Merklova v četrti mandat in tretjo veliko koalicijo s socialdemokrati

Berlin - Skoraj pol leta po volitvah v bundestag Nemčija končno dobiva svojo novo vlado, krščanskodemokratska kanclerka Angela Merkel pa svoj že četrti mandat in tretjo veliko koalicijo s socialdemokrati.

V Nemčiji in Evropi so mnogi olajšani, saj bi nadaljevanje politične negotovosti v osrednji državi Stare celine upočasnilo tudi številne druge procese v vse bolj napetem in nevarnem svetu. A čeprav imata konservativna unija CDU/CSU in SPD v bundestagu več kot prepričljivo večino, je kanclerka dobila le devet več od nujnih 355 glasov. Za nekatere je to slab začetek, za druge pa razumljivi rezultat dolgotrajnih vladnih pogajanj najprej z liberalci in zelenimi ter nato soglasja s socialdemokrati za še en nesrečni vladni zakon v kanclerski palači. Mnogi se tudi zavedajo, da je tokratni mandat Angele Merkel verjetno njen zadnji in da je stabilnost, ki jo prinaša nova vlada, samo začasna.



63-letna vodja krščanskih demokratov Angela Merkel je na čelu nemške vlade od leta 2005. Foto: AFP

In res so še pred glasovanjem v bundestagu izbruhnili spori zaradi izjav krščanskodemokratskega ministra za zdravstvo Jensa Spahna o zadostnosti socialne pomoči. Konservativno-liberalno usmerjeni Spahn velja za morebitnega pretendenta na kanclerski prestol, tega pa si po morebitnem izteku obdobja Angele Merkel vsekakor želijo tudi socialdemokrati podkanclerja in finančnega ministra Olafa Scholza ter parlamentarne prvakinje Andree Nahles. V prepričanju, da je javnost doslej zasluge za njihove programe podeljevala Merklovi, v koalicijo vstopajo z jasnim namenom, da se kaj takšnega tokrat ne bo ponovilo. Pred glasovanjem o novi vladi v bundestagu so sicer umaknili svoje pripombe k restriktivni zakonodaji o propagiranju prekinitve nosečnosti, a se v prihodnosti najbrž ne bodo več tako zadrževali.

Nova nemška vlada pa bo pomembna tudi za vso Evropo. Francoski predsednik Emmanuel Macron je že po nemških volitvah konec septembra predstavil svoje predloge tesnejših povezav v evrskem območju in EU ter še posebej na najpomembnejši osi z Nemčijo, nova in stara nemška kanclerka že v prihodnjih dneh namerava v Pariz. V obeh osrednjih prestolnicah evrskega območja in EU poudarjajo, da se bodo lahko temu procesu pridružili tudi drugi, a bodo sami tudi brez tega preučili nove poti za evrsko in evropsko združevanje.