Mladi krščanski demokrat Jens Spahn razburja

Berlin – Krščanskodemokratska prvakinja Angela Merkel­ danes pričakuje privolitev bundestaga za sestavo nove vlade, a so se nekateri ministri že zapletli v prepire. Socialdemokrate (in tudi druge) je z izjavo o prejemnikih socialne pomoči razjezil predvsem krščanskodemokratski minister za zdravstvo Jens Spahn.

Sedemintridesetletni parlamentarni državni sekretar na finančnem ministrstvu Wolfganga Schäubleja velja za zagovornika konservativno-liberalne tradicije CDU, ki je v preteklosti kritiziral pomik dolgoletne kanclerke na levo sredino. Zdaj se je sam znašel v navzkrižnem ognju z izjavo, da nemška socialna pomoč, po domače Hartz IV, zadostuje za življenjske potrebe.

V prav tako vroči razpravi o socialnih kuhinjah, ki so jih ponekod po državi zaprli za priseljence, je Spahn za medijsko skupino Funke ocenil, da v Nemčiji nikomur ni treba trpeti lakote, Hartz IV po njegovem prepričanju vsakomur daje tisto, kar potrebuje za življenje. Socialdemokratski generalni sekretar Lars Klingbeil temu nasprotuje, po njegovem ljudem ponekod kljub socialni pomoči ne gre dobro in si želijo to spremeniti. Leva opozicija je še ostrejša, zeleni priporočajo Spahnu, naj se raje ubada z zdravstvenimi problemi, v Levici so celo proti njegovemu imenovanju. »Samokritike pri Spahnu ni pričakovati, zato naj ga kanclerka ne postavi za ministra,« je poudaril njihov politik Jan Korte.



Vendar je vprašanje, ali niso krščanskodemokratski prvakinji takšni spori bolj pogodu kot prejšnji položaj, v katerem je bila nenehno tarča kritik konservativno-liberalno usmerjenih politikov iz svoje stranke. Njena nova generalna sekretarka Annegret Kramp-Karrenbauer kljub temu ne priporoča dajanja lekcij ljudem, ki se komaj prebijajo. »Nenehno poudarjam, naj tisti, ki tako kot on ali jaz dobro zaslužijo, ne poskušajo razlagati prejemnikom pomoči Hartz IV, kako naj se počutijo.« Prejemniki socialne pomoči, ki jih pozna sama, niso prostovoljno del tega programa in si želijo čim prej iz tega.



Finančni minister Olaf Scholz, nemška kanclerka Angela Merkel in notranji minister Horst Seehofer med podpisom koalicijske pogodbe. Foto: AFP

Nahraniti otroke z 2,7 evra na dan

»Hartz IV od staršev pričakuje, da bodo nahranili otroke z 2,7 evra na dan,« je bila kritična visoka političarka Levice Sahra Wagen­knecht. »Če politiki z dobrimi plačami kot gospod Spahn menijo, da to ni rev­ščina, bi se morda morali kdaj pomeniti z materjo, ki v takšnih razmerah skrbi za otroke.« Spahn je dejal, da bi bilo treba imeti več denarja za socialno pomoč, a se ne sme pozabiti, da jo plačujejo davkoplačevalci, Hartz IV pa ni revščina, ampak odgovor nanjo. Socialne službe tako z geslom »podpirati in zahtevati« pričakujejo od prosilcev sprejetje vsakega primernega dela, in če kljub temu nimajo dovolj za življenje, sami priskočijo na pomoč. Če je treba, nemške socialne službe plačujejo vse, od gretja do šolskih torbic za otroke, in Spahn verjame, da imajo v Nemčiji enega najboljših sistemov socialne pomoči na svetu.



Takšna razprava o socialni pomoči ne upošteva vzrokov za to, da toliko ljudi pristane v revščini, so opozorili Spahnovi zagovorniki. Vzpon na socialni lestvici je v Nemčiji še vedno zelo odvisen od družinskih razmer, zato bi se bilo po mnenju nekaterih treba vprašati, kako naj pri tem bolje pomagajo izobraževanje in drugi socialni sistemi, drugi pa opozarjajo, da je Hartz IV le osnovno življenjsko zavarovanje, ki naj bi obvarovalo ljudi pred brezdomstvom in drugimi stiskami, ne zagotavlja pa luksuza, kot so novi prenosni telefoni ali eksotična dopustovanja. Da morajo biti nemški cilji višji od zagotavljanja socialne pomoči, je prepričan socialdemokratski predsednik Frank-Walter Steinmeier, poleg nekdanjega Volkswagnovega kadrovskega direktorja Petra Hartza, po katerem se imenuje socialna zakonodaja, eden od arhitektov Agende 2010 prejšnjega kanclerja Gerharda Schröderja.



Zanimivo je, da nemški konservativni politiki znova zagovarjajo dosežke socialdemokratskega kanclerja, mnogi kolegi pa jih zavračajo. Zato so nekateri socialdemokrati enostransko zagovarjali preklic zakonodaje, ki prepoveduje propagiranje abortusa. Kaj šele bo, ko bo tretja velika koalicija kanclerke Angele Merkel dodobra zaživela, z njo pa tudi centrifugalne sile, ki se kažejo že zdaj?