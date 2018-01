Moč je v enotnosti združene Evrope

Bolgarija je med prednostne naloge predsedovanja svetu­ EU uvrstila tudi evropsko perspektivo in povezljivost Balkana.­ Čeprav spada med države z najvišjo stopnjo korupcije v EU, je predsednik Rumen Radev vložil veto na protikorupcijski zakon, ki ga je potrdil parlament.

Bolgarija si je postavila cilj, da bo predsedstvo državljanov. Prizadevala si bo za soglasje o za evropske državljane pomembnih temah. Med prednostne naloge je uvrstila prihodnost Evrope in mladih - gospodarsko rast in socialno kohezijo, evropsko perspektivo in povezljivost Zahodnega Balkana, varnost in stabilnost v močni digitalni in združeni Evropi. Svoj polletni mandat je začela s sloganom »Moč je v enotnosti«, njen cilj pa je biti posrednik, politični voditelj in koordinator.