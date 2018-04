»Močan sum korupcije« v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope

D. S.

V Svetu Evrope, eni najstarejših evropskih organizacij, ki združuje 47 članic, je tik pred današnjim začetkom enotedenskega rednega zasedanja njegovega posvetovalnega telesa Parlamentarne skupščine Sveta Evrope (PACE, s slovensko kratico tudi PS SE) ugledalo luč dneva poročilo o »zelo močnem sumu korupcije«. Posebna skupina zunanjih preiskovalcev je namreč po večmesečnem delu potrdila namige, po katerih naj bi obstajala visoka stopnja suma korupcije pri skupini nekdanjih in sedanjih članov organizacije, ki naj bi za protiusluge prejemali denar od Azerbajdžana.

Škandal ne bi mogel biti bolj v nasprotju s cilji organizacije, kajti ena izmed prednostnih nalog maja 1949 ustanovljenega Sveta Evrope, ki ima sedež v Strasbourgu, ob evropskih članicah pa so v njem tudi take države, kot so Rusija, Turčija in Azerbajdžan, je prav skrb za spoštovanje človekovih pravic in vladavine prava. Organizacija, katere največji uspeh je bil sprejem Evropske konvencije o človekovih pravicah (leta 1950), na temelju katere je nastalo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, je med drugim znana tudi po tem, da spremlja regularnost volitev v drugih državah in potrjuje njihovo demokratičnost, ukvarja pa se tudi s problemi politične korupcije.

»Kaviar diplomacija«

Sumi o tem, da so se nekateri člani Parlamentarne skupščine Sveta Evrope zapletli v korupcijske škandale, so se pojavili že pred časom, ko so mediji, predvsem v povezavi z Azerbajdžanom, začeli poročati o tako imenovani »kaviar diplomaciji« in podkupovanjih. Da bi zadevi prišli do dna, je bila ustanovljena posebna preiskovalna komisija, sestavljena iz treh nekdanjih sodnikov Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je zdaj objavila približno 200 strani dolgo poročilo. V njem petnajstim nekdanjim in sedanjim članom Parlamentarne skupščine očita, da niso prijavili konflikta interesov, ko so bili kot opazovalci volitev poslani v Azerbajdžan, in da so za svoja ugodna poročila o uspešno izvedenih volitvah, ali pa za različna drugačna lobiranja v korist Bakuja, nato po različnih »obvoznicah« dobivali denar od države, ki leži ob Kaspijskem morju in je demokratično precej »problematična«.

Mastni denarji

Med osumljenimi je po poročanju nemških medijev tudi več nemških parlamentarcev, med njimi poslanka nemškega zveznega parlamenta iz vrst vladajoče CDU Karin Strenz, ki je v času svojega strasbourškega mandata veljala za vneto zagovornico Azerbajdžana. Po razkritju afere njeni nemški poslanski kolegi, čeprav že dolgo ni več članica PACE, že zahtevajo, naj odstopi tudi kot poslanka nemškega parlamenta. V afero naj bi bil vpleten tudi nekdanji poslanec Parlamentarne skupščine Sveta Evrope in bivši poslanec nemškega bundestaga iz vrst CSU Eduard Lintner, ki naj bi od vodstva v Bakuju menda dobil več kot 800.000 evrov podkupnine na različne skrivne račune v tujini. Veljal je za enega ključnih azerbajdžanskih lobistov in je s svojo firmo pogosto tudi delal za Azerbajdžan ter tam služil denar.

Tudi sam vrh PACE

Sumi o korupciji segajo celo v sam najvišji vrh Parlamentarne skupščine Sveta Evrope. Po ugotovitvah preiskovalne komisije naj bi bil namreč med osumljenimi tudi sam donedavni predsednik Pedro Agramunt, ki mu je odstavitev menda grozila tudi zaradi lanskega spornega srečanja s sirskim diktatorjem Bašarjem al Asadom. Toda Španec je prehitel preiskovalno komisijo. Predčasno je sam odstopil že oktobra lani, ko so se v evropskih medijih začela pojavljati prva imena osumljenih evropskih, grških, italijanskih in celo enega izmed nekdanjih slovenskih članov Parlamentarne skupščine Sveta Evrope. Funkciji naj bi se menda odrekel »iz osebnih razlogov«.