Motor nemškega gospodarstva nagovoril tudi Pahor

Berlin – Ko pri nemškem združenju malega in srednjega gospodarstva pravijo, da je »mittelstand« motor gospodarstva, ne pretiravajo. Ob nemški ministrici za obrambo Ursuli von der Leyen, odhajajoči ministrici za gospodarstvo Brigitte Zypries in voditelju liberalne FDP Christianu Lindnerju je na letošnjem letnem sprejemu BVMW nastopil tudi slovenski predsednik Borut Pahor.



V Nemčiji 3,6 milijona manjših in srednjih podjetij skrbi za velik delež gospodarskega proizvoda države in zaposlovanja, BVMW pa je njihova največja prostovoljna organizacija. Doma in v svetu predstavlja interese več kot 630.000 članov in njihovih 11,9 milijona zaposlenih, je 3500 gostom letnega sprejema svoje organizacije povedal predsednik Mario Ohoven. »Vam gre zahvala, da Nemčija stoji kot skala v evropskem kriznem morju. Vi ste nosilci vrednot, ki so v samih temeljih našega socialnega tržnega gospodarstva,« jim je na srce položil Ohoven.



Edina surovina med ušesi



Predsednik BVMW je navedel, da je v svetu 2734 »skritih šampionov« svetovnega gospodarstva in od teh je 1379 nemških. »Žal nimamo surovin ne v Berlinu ne v Düsseldorfu, Hamburgu ali Münchnu, Nemci imamo samo eno surovino, in ta leži med našimi ušesi.« Za to pa bi po njegovem prepričanju potrebovali politiko, ki poskrbi za okvirne pogoje prihodnje konkurenčnosti, je bil kritičen. Državi gre res dobro, ima rekordno zaposlenost, izvoz in davčno bero, a hkrati opozarja, da je v zadnjih štirih letih v Nemčiji več podjetij propadlo kot nastalo. Opozoril je tudi, da veliko večino davkov plačujejo podjetja.



Zaupanje



Po svojem nastopu je Mario Ohoven na oder povabil Boruta Pahorja, »predsednika ene od evropskih držav z najvišjo gospodarsko rastjo«. Slovenci in Nemci si zaupamo, dobro se poznamo, je zbrane nagovoril slovenski predsednik. »Imamo enake vrednote, zelo podobno politično in poslovno kulturo, razvijamo podoben model socialnega tržnega gospodarstva. Slovenci in Nemci se poslušamo, iščemo skupne značilnosti in imamo zelo podobne poglede na prihodnost skupne Evrope. Slovenci in Nemci imamo skupno prihodnost.« Spomnil je, da je Nemčija brez oklevanja podprla ustanovitev naše samostojne države, k temu je po njegovem prepričanju pripomogla tudi naklonjenost nemške poslovne skupnosti, saj smo gospodarsko dobro sodelovali že prej. Nemčija je tudi danes naša najpomembnejša gospodarska partnerica. Zelo spodbudno je, da se je občutno povečal delež lastnih sredstev v podjetjih, enako velja za naložbe podjetij v bankah. »Zadnji dve leti se krepi potrošnja prebivalstva, znova se povečujejo investicije, ki so v primerjavi s časom pred gospodarsko krizo občutno bolj podprte z lastniškim kapitalom, in ne s kreditom. Tuje naložbe že presegajo tretjino BDP.«



Pahor je opozoril tudi na »enotno stališče« Slovencev in Nemcev, da je bolj povezana EU lahko pomembnejši igralec v svetovni ureditvi. »Slovenija veliko pričakuje od novih načrtov Berlina in Pariza in želi biti neposredno vključena vanje.« Misli tudi, da Evropo upravičeno skrbi napovedani protekcionizem ameriške vlade. »Sem velik zagovornik svobodne trgovine in se strinjam s tistimi, ki pravijo, da je protekcionizem nevarno maščevanje po načelu oko za oko, dokler vsi ne oslepimo.«