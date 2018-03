Mož, ki je spremenil Rusijo

Ko bodo pisali svetovno zgodovino časov, v katerih zdaj živimo, bodo morali tudi največji sovražniki sedanjega in bodočega ruskega predsednika priznati, da je bil Vladimir Vladimirovič Putin ena najpomembnejših osebnosti prvega četrtletja 21. stoletja.

Za tiste, ki svojo vednost o njem črpajo iz zahodnih virov, ki jim Putinov ameriški kolega Donald Trump pravi »fake news«, bo Putin nedvomno poosebljal zlo, ki je zavrlo demokratični razvoj Rusije, ogrozilo njene sosede in zanetilo novo hladno vojno. Za veliko večino Rusov, ki ga bodo jutri že četrtič v tem tisočletju izvolili za predsednika države, pa bo ostal v spominu kot eden njihovih največjih nacionalnih voditeljev, s katerim se po dosežkih in priljubljenosti lahko merita le še kakšen Peter Veliki ali Josif Visarjonovič Stalin.

Iz drugačnega testa kot marioneta

Da bo neki nepomembni uslužbenec nekdanje sovjetske obveščevalne službe dosegel takšno slavo, so si zagotovo še najmanj predstavljali tisti oligarhi, ki so ga konec prejšnjega tisočletja izbrali za naslednika takrat že očitno opravilno nesposobne marionete Borisa Jelcina, prek katerega so do tedaj vladali Rusiji. Kmalu so spoznali, da je Putin iz drugačnega testa kot njegov predhodnik. Da so ga najvplivnejši ruski »poslovneži« ohranili na oblasti, je Jelcin plačal s tem, da je predal oblast prav njim, s tem pa jim je tudi dobesedno razdal nekdanje »ljudsko« premoženje.

Na svoji koži je to, da se v kaos banditizma, ki je spremljal »prvotno akumulacijo kapitala«, vračata red in oblast, občutil eden od nekoč najbogatejših Rusov Mihail Hodorkovski. Za nekatere Putinove kritike, ki še zdaj trdijo, da se je Putin tega oligarha znebil, ker je podpiral opozicijo, je bila aretacija Hodorkovskega prelomnica, ki je Rusijo spet prevesila v totalitarizem in diktaturo. A tisto, kar je bilo za zahodni pogled ruska »demokracija«, je za obubožane Ruse postalo psovka. Tistim, ki bi si želeli, da bi usoda Hodorkovskega doletela še druge ruske oligarhe, ki so si na podobno »pošten« način prigrabili premoženje, pa je bilo jasno, da se Putin lastnika nekdaj največje naftne družbe na svetu ni znebil, ker bi se ustrašil njegovega podpiranja opozicije, ki je bila takrat že sama po sebi tako na psu, da ji niti milijarde zelencev ne bi pomagale. Putin ni bil in ni revolucionar. Tistim »banditskim« kolegom Hodorkovskega, ki so ostali zvesti interesom svoje domovine, se ni skrivil niti las, Hodrokovskega pa je odneslo to, da je prek svojih vplivnih prijateljev in plačancev na drugi strani Atlantika poskušal krmariti rusko zunanjo politiko, hkrati pa je nameraval prodati večinski delež ene najbolj strateško pomembnih ruskih družb Američanom. »Najprej Rusija« je bil Putinov moto že takrat.

To je bilo davnega leta 2004, ko se je proti koncu svojega prvega predsedniškega mandata Putin streznil od nekdaj iskrenih želja, da bi državo vključil v evroatlantske tokove. Ni blefiral, ko je pred tem v nemškem bundestagu poslance navdušil z besedami o tem, kako smo vsi ena velika in enotna evropska družina, ali pa zahodnim novinarjem povsem resno razlagal, da je Rusija del evropske kulture in da ne gre izključiti možnosti, da se bo tudi njegova država vključila v Nato. Leta 2001 je še verjel v iskrenost »zahodnih partnerjev« ali besedam svojega tedanjega ameriškega kolega Georgea Busha ml., s katerim sta se bila v Sloveniji zaljubila na prvi pogled.

Taktika »podgane« ali strategija »medveda«?

V znamenje dobre volje se je Putin odpovedal vojaškemu oporišču na Kubi, po 11. septembru 2001, ko so ZDA napadla potniška letala, pa je takoj ponudil pomoč in sodelovanje. A Zahod ga ni resno jemal, »partnerji« so voditelja geopolitično nepomembne in obubožane naslednice velike poraženke hladne vojne zgolj pokroviteljsko trepljali po rami. Sam je podoživljal dvoličnost zahodnih voditeljev, ki so nekoč že njegove predhodnike naplahtali z obljubami, kako ne bodo širili Nata na vzhod, in se čudil, kako mu veliki ameriški »prijatelj« tvezi, da so ZDA enostransko izstopile iz enega od ključnih garantov svetovnega miru iz časov hladne vojne, sporazuma o omejitvi protiraketne obrambe, zato da se bodo lahko s protiraketnimi ščiti tik ob ruski meji branile pred iranskimi izstrelki. Ko si je ta dejstva drznil javno predstaviti na svojem zdaj že razvpitem nastopu na münchenski varnostni konferenci leta 2007, je povzročil pravi mednarodni škandal. Še večje razburjenje so med zahodnimi »kremljelogi« zanetile njegove besede, da je bil razpad Sovjetske zveze ena največjih geopolitičnih katastrof 20. tisočletja, ki so postale eden od temeljnih »dokazov«, da hoče »car« Putin obnoviti ruski imperij.



Ne le da Rusi cenijo varnost in stabilnost, ki jim jo je prinesla Putinova vladavina, poglavarju Kremlja so hvaležni tudi zato, ker je njihovi državi vrnil pomembno vlogo na mednarodnem prizorišču. Foto: Yuri Kadobnov/AFP

Bolj ko si je Putin prizadeval postati enakovredni partner zahodnim silam, bolj mu je postajalo jasno, da se hladna vojna oziroma politika zadrževanja Rusije, ki se je začela že daleč pred oktobrsko revolucijo, ni nikoli zares končala. Veliko analitikov mu je očitalo, da nima nobene strategije in da se zgolj taktično odziva na dogajanja. Ta razširjena analitična ugotovitev je bila najbrž glavni krivec, da so poznavalce vedno znova presenetili odločni Putinovi odzivi v trenutkih, ko je bil stisnjen v kot in se je kot tista podgana, ki jo je v mladosti podil naokoli, iz preganjanca prelevila v napadalca, pred katero je potem moral bežati.

Pred desetimi leti je bil takšen taktičen odgovor odločno posredovanje proti Gruziji, ki je hotela na »hrvaški način« rešiti problem z enim od svojih ozemelj zamrznjenega konflikta. Z napadom na Južno Osetijo je tedanji gruzijski predsednik Mihail Sakašvili naredil resno strateško napako, zaradi katere je njegova država najbrž za vedno izgubila tako to nekdanjo avtonomno pokrajino kot Abhazijo. Kakor v kot stisnjena podgana se je Putin najbrž počutil tudi med izbruhom zadnje ukrajinske krize, kjer so ga ponižali tako evropski politiki kot ameriški partnerji. Ti so ga izkoristili, da je umiril prejšnjega ukrajinskega predsednika Viktorja Janukoviča, potem pa mirno opazovali in celo odkrito podpirali opozicijo, ki je izvedla nekaj, kar bi se povsod drugod imenovalo državni udar, čeprav so bili sami mednarodni garanti sporazuma o miroljubnih pogajanjih med protestniki in demokratično izvoljenim predsednikom države. Potem pa so bili vsi presenečeni, ko je ruska »podgana« postala »medved« in si ponovno prilastila strateško nadvse pomembni polotok Krim, na katerem je že v 19. stoletju potekala prva prava svetovna vojna. Če je bila »aneksija« Krima taktični poseg, je vsekakor imela dolgoročne strateške posledice. Lahko je Putin prej zgolj taktik, a to, kar počne zdaj na Bližnjem vzhodu ali na področju razvoja najsodobnejšega orožja, zelo spominja na premišljeno strategijo.

Kako dolga je njegova roka?

S priključitvijo Krima si je Putin na Zahodu prislužil sankcije, doma pa še večjo priljubljenost. Čeprav so mednarodne kazni, ki se jim je pridružila še izjemno nizka cena nafte na svetovnem trgu, udarile po žepih ruskih prebivalcev, njihova ljubezen do velikega vodje ni uplahnila. Ne le da Rusi cenijo varnost in stabilnost, ki jim jo je prinesla Putinova vladavina, med katero se je BDP desetkrat povečal, poglavarju Kremlja so hvaležni tudi zato, ker je njihovi državi vrnil, če že ne ugled, pa vsaj pomembno vlogo na mednarodnem prizorišču. To mu priznavajo tudi tisti na Zahodu, ki ga najbolj sovražijo. In mu najbrž ravno zato pripisujejo strašanske reči, čeprav za njih nimajo ali pa vsaj ne pokažejo nikakršnih dokazov.

Kar nekaj takšnih hudodelstev se je nabralo v zadnjih letih: od tistih, ki so se pripetile v Rusiji, do tistih, ki jih je Putinova dolga roka menda povzročila po svetu. Če bi verjeli vsemu, kar ga obtožujejo, je dal pobiti cel kup domačih sovražnikov: od novinarke Ane Politkovske do opozicijskega politika Borisa Nemcova. V zadnjem času se je menda specializiral za vmešavanje v notranje politične zadeve drugih držav, kar dokazujejo »resni« analitiki, ki skorajda niso našli nobenih nedavnih volitev, pri katerih ne bi sodelovali tudi kremeljski hekerji. Zagovorniki te teorije zarote so lahko upravičeno zgroženi: kako mimo je udaril prejšnji ameriški predsednik Barack Obama, ki je Putinovo Rusijo razglasil za nepomembno regionalno silo, in kako krhka je mogočna ameriška demokracija, če lahko nekaj računalniško izobraženih »kagebejevcev« tako uničujoče vpliva na demokratično izražanje volje ameriškega ljudstva.



Jutri bo Vladimir Putin ponovno izvoljen za predsednika Rusije. Foto: Mladen Antonov/AFP

A to, da se vmešava v tuje volitve, 65-letnemu Putinu menda ni dovolj, v zadnjih dneh so na Zahodu ponovno »dokazali«, da ne odpušča domačim izdajalcem, ki so pobegnili v tujino. Po tem, ko so v Angliji našli zastrupljenega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala, so se nekdaj resni zahodni mediji prelevili v pogrošne vohunske romane, ki ponovno povzdigujejo lik in delo vsemogočnega Putina.

Tega bodo jutri, ko bo četrta obletnica ruske prisvojitve Krima, Rusi ponovno izvolili za svojega predsednika. Zato vremenska napoved za prihodnjih šest let ni navdušujoča: hladna vojna se nikakor ne bo ohladila, obstaja pa tudi velika nevarnost, da bo zahodno stiskanje v kot Putina spet spremenilo v »podgano« iz njegove mladosti. Mladi Putin se je pred preganjanko, ki se je spremenila v krvoločno napadalko, rešil tako, da je pred njo zaloputnil vrata. Kakor je pokazal Putinov nedavni oglas najsodobnejšega ruskega orožja, ki ga menda nima nihče na svetu, se je bati, da na Zahodu takšnih vrat, ki bi nas zaščitila pred v kot stisnjeno Rusijo, nismo sposobni narediti.

Kaj so o Putinu v preteklosti menili drugi pomembni politiki

»Zazrl sem se mu v oči. Uspelo mi je začutiti njegovo dušo. To je človek, ki je globoko zavezan svoji državi in najboljšim interesom svoje države,« je junija 2001 izjavil ameriški predsednik George Bush ml., ko se je v Sloveniji prvič srečal s Putinom.

»Zazrl sem sem mu v oči. In videl tri črke: K, G in B,« je ameriški republikanski senator in neuspešni predsedniški kandidat John McCain povedal o Putinu oktobra 2007.

»Zdi se, da je izgubil občutek za realnost. Kakor da prihaja z drugega sveta,« je marca 2014 ameriškemu predsedniku Baracku Obami potožila nemška kanclerka Angela Merkel, potem ko se je po telefonu s Putinom pogovarjala o »nesprejemljivem ruskem posegu« v Ukrajini.

»V 21. stoletju se pač ne moreš obnašati tako kot v 19. stoletju in napasti druge države z izmišljenimi razlogi,« je še pred referendumom o neodvisnosti Krima Putina posvaril ameriški zunanji minister John Kerry.

»Veliko stvari smo naredili, ki so res prizadele Rusijo. Putin je ranjen človek, ranjeni ljudje in živali pa lahko počnejo veliko čudnih reči, zato je bolje, da smo previdni,« je decembra 2014 za ameriško televizijo Fox News povedal ameriški poslovnež in bodoči predsednik ZDA Donald Trump.

»Če se vam to zdi znano, je to zato, ker je to tisto, kar je naredil Hitler v 30. letih prejšnjega stoletja,« je marca 2014 nekdanja ameriška zunanja ministrica Hillary Clinton Putinovo skrb za rusko manjšino v Ukrajini primerjala z »zaskrbljenostjo« nacistične Nemčije za svoje rojake v sosednjih državah.

»Čeprav je malce podoben Traptsu [hišnemu vilincu iz romanov o Harryju Potterju], je Putin neusmiljen in manipulativen tiran,« je decembra 2015 v svojem komentarju za časnik Telegraph zapisal tedanji londonski župan in bodoči britanski zunanji minister Boris Johnson.