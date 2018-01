Na Češkem predsedniški mandat znova osvojil Zeman

Pi. K., STA

Praga - Dosedanji češki predsednik Miloš Zeman si je na volitvah zagotovil še en petletni mandat na tem položaju. V drugem krogu, ki se je končal danes, je po 97 odstotkih preštetih glasov osvojil podporo skoraj 52 odstotkov volivcev. Za njegovega tekmeca Jirija Drahoša je glasovalo 48 odstotkov volivcev, poročanje češke televizije povzemajo tuje tiskovne agencije.

Danes se je ob 14. uri končalo glasovanje v dvodnevnem drugem krogu volitev. V prvem krogu 12. in 13. januarja je Zeman med devetimi kandidati dobil največ glasov, 38,56 odstotka. Na drugo mesto se je uvrstil proevropski 68-letni Drahoš s 26,6 odstotka glasov.

73-letni Zeman, nekdanji komunist, je priljubljen predvsem na podeželju in je znan po svoji protiislamski retoriki ter do Rusije naklonjeni politiki. 68-letni Drahoš, nekdanji predsednik Češke akademije znanosti je užival podporo zlasti v Pragi in drugih večjih čeških mestih.

Vse ankete pred drugim krogom so napovedovale zelo tesen izid.

Zeman je sicer ob današnji oddaji glasu Drahošu očital pomanjkanje izkušenj. »Moj nasprotnik je nekdo, ki še ni vodil politike,« je dejal. Drahoš se je medtem zahvalil podpornikom, češ da »njihova energija ne bo zapravljena, ne glede na izid.«

Volilna udeležba je bila 66,5-odstotna, kar je več kot na volitvah pred petimi leti.