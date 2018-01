Na Češkem volijo predsednika države

Volišča bodo danes odprta do 22. ure, v soboto pa od 8. do 14. ure.

Praga – Na Češkem so se danes odprla volišča na predsedniških volitvah, na katerih se med devetimi kandidati za ponovno izvolitev poteguje tudi dosedanji proruski in prokitajski predsednik države Miloš Zeman. V akademiku Jiriju Drahošu ima med sedmimi bolj liberalnimi proevropsko usmerjenimi kandidati resnega protikandidata.

V skladu z javnomnenjsko raziskavo češke televizije ČT naj bi 73-letni Zeman, veteran levice, ki se poteguje za drugi mandat, v prvem krogu volitev dobil 42,5 odstotka podpore, njegov glavni protikandidat Drahoš pa 27,5 odstotka. Tako naj bi se obetal drugi krog volitev, ki je predviden za 26. in 27. januar, v katerem pa naj bi po anketah slavil 68-letni bivši predsednik Češke akademije znanosti Drahoš, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med preostalimi sedmimi kandidati, ki nimajo večjih možnosti za zmago, so med drugim bivši češki premier Mirek Topolanek, podjetnik in tekstopisec Michal Horaček, ki je obogatel s stavnico, ter menedžer Vratislav Kulhanek, ki je bil v preteklosti v vodstvu podjetij Robert Bosch in Škoda Auto.

Zeman je v intervjuju dan pred volitvami za časnik Dnes priznal, da je živčen, saj mora biti pripravljen na to, da bo njegov položaj v drugem krogu težak. Med volilno kampanjo je zavrnil sodelovanje v televizijskih soočenjih, njegovi največji podporniki pa naj bi bili upokojenci in manj izobraženi ter prebivalci podeželja. Že med svojim prvim mandatom je obiskal vse češke kraje, dejaven je tudi na družbenih omrežjih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V državi z 10,6 milijona prebivalcev, kjer večina ni naklonjena priseljencem, njegova protiimigracijska stališča naletijo na odobravanje. Tako je begunsko krizo leta 2015 označil za »organizirano invazijo« na Evropo, za muslimane pa je dejal, da jih ni mogoče integrirati. Češka je sicer v okviru begunskih kvot EU doslej sprejela samo 12 beguncev, izpostavlja AFP.

Volišča bodo danes odprta do 22. ure, v soboto pa od 8. do 14. ure. Prve volilne projekcije je pričakovati v soboto nekaj ur po zaprtju volišč.