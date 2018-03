Na Heathrowu zaradi snega odpovedali več kot 100 letov

London - Zaradi nove pošiljke snega so morali danes na londonskem letališču Heathrow odpovedati več kot 100 letov. Zaradi slabega vremena pa bi jih lahko odpovedali še več. Trenutno je zaradi odpovedi prizadetih okoli 15.000 potnikov, poroča britanski BBC.

Zaenkrat so odpovedali že več kot stoletov, med njimi nekaj čezatlantskih povezav z New Yorkom in Chicagom. Britanska letalska družba British Airways je odpovedala tudi več notranjih in evropskih letov. Lete so odpovedale še Lufthansa, Aer Lingus, Tap Air Portugal in KLM, piše STA.

Lokalne oblasti opozarjajo tudi pred težavami v cestnem in železniškem prometu.

Sneg je že pobelil dele vzhodne Anglije in Škotske, sneženje pa se bo razširilo tudi na druge dele države. Predvidoma bo zapadlo od enega do deset centimetrov snega, ponekod v hribih pa do 15 centimetrov.

Najhladneje je bilo danes zjutraj v kraju Carter Bar na meji med Anglijo in Škotsko, kjer so namerili minus 2,6 stopinje Celzija. Zaradi močnejšega vetra pa se občutijo temperature od minus sedem do minus osem stopinj Celzija. Zimsko vreme se bo nadaljevalo tudi v nedeljo, najkasneje v torek pa se bodo temperature ponovno dvignile.