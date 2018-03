Na Otoku morda zastrupili nekdanjega ruskega vohuna

De. P., STA

London – Britanski mediji so danes poročali, da je moški, ki je po izpostavljenosti neznani snovi v kritičnem stanju v britanski bolnišnici, nekdanji ruski vohun.

Britanski BBC je poročal, da gre za 66-letnega ruskega državljana, upokojenega polkovnika Sergeja Skripala, ki je bil zaradi vohunjenja za Veliko Britanijo leta 2006 na vojaškem sodišču v Rusiji obsojen na 13 let zapora.

Bil je častnik ruske vojaške obveščevalne službe, obsojen pa je bil izdaje, ker je od 90. let prejšnjega stoletja britanski obveščevalni službi MI6 proti plačilu posredoval informacije o identiteti ruskih tajnih agentov, ki so pod krinko delovali v Evropi. Takrat so mu tudi odvzeli čin.

Po navedbah BBC je leta 2010 dobil zatočišče v Veliki Britaniji, potem ko je bil eden od štirih zapornikov, ki jih je Moskva izpustila v zameno za 10 ameriških vohunov.

Policija je sporočila le, da so v nedeljo popoldne moškega v 60. letih in neidentificirano žensko v 30. letih našli nezavestna na klopi v nakupovalnem središču v Salisburyju na jugu Anglije. Mediji poročajo tudi, da sta bila domnevno izpostavljena smrtonosnemu opioidu.

Območje je policija zaprla, preiskujejo tudi njegov dom v Salisburyju.

»Oba zdravijo zaradi suma izpostavljenosti neznani snovi in sta na intenzivni negi v kritičnem stanju,« je danes sporočila policija Wiltshira na Twitterju.

Našli so ju po klicu zaskrbljenega predstavnika javnosti. Domnevajo, da se poznata, imela pa nista nobenih vidnih poškodb.

Dodali so še, da izvajajo intenzivne preiskave o vzrokih kot tudi o morebitnem kaznivem dejanju. Poudarili so, da javnost ni ogrožena.

Vladni predstavniki zadeve ne komentirajo, BBC pa spominja na podobnost z zastrupitvijo z radioaktivnim polonijem 210 bivšega ruskega vohuna Aleksandra Litvinenka leta 2006 v Londonu. Strup je zaužil s čajem, ki ga je spil v londonskem hotelu Millennium. Med umiranjem je obtožil Rusijo, da je naročila njegov umor, a njegova smrt ostaja uganka. Britanska preiskava je ugotovila, da je umor verjetno odobril ruski predsednik Vladimir Putin, kar Moskva zanika.