Na Slovaškem objavili nedokončan prispevek umorjenega preiskovalnega novinarja

Š. J., STA

Bratislava – Spletni novičarski portal Aktuality.sk in nekaj drugih novičarskih portalov je danes objavilo nedokončan prispevek umorjenega preiskovalnega novinarja Jána Kuciaka, ki je preiskoval domnevne povezave med slovaškimi politiki in italijansko mafijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Slovaški politiki so menda bili v stiku z italijanskimi poslovneži, zadnji pa vezi z zloglasno mafijsko združbo N'drangheta.

»Dve osebi iz kroga blizu moškega, ki je prišel na Slovaško kot obtoženec mafijskega primera v Italiji, imata dnevni dostop do slovaškega premiera,« je v članku z naslovom Italijanska mafija na Slovaškem. Njene lovke segajo v politiko zapisal umorjeni novinar. Kot je še zapisal Ján Kuciak, so Italijani, ki so imeli stike z mafijo, našli drugi dom na Slovaškem in začeli poslovati, dobivali subvencije, pridobivali sredstva iz EU-skladov ter še posebej zgradili odnose z vplivnimi ljudmi v politiki, celo s kabinetom slovaška vlade.

»V lasti so imeli ali še imajo več deset podjetij. Njihovo premoženje je vredno več deset milijonov evrov,« je še zapisal Kuciak.



Umor slovaškega novinarja in njegovega dekleta na naslovnicah slovaških časopisov. Foto: Radovan Stoklasa/Reuters

Slovaški dnevnik Sme je v torek zvečer prvi objavil nekatere podrobnosti glede preiskave Kuciakove smrti. Po poročanju dnevnika je menda Kuciak preiskoval tudi povezave med italijansko mafijo in svetovalko slovaškega premiera Roberta Fica Mario Troškovo.

Objava v dnevniku je sprožila oster odziv premiera Roberta Fica, ki je dejal, da ne bi smeli brez dokazov povezovati nedolžnih ljudi z dvojnim umorom. »Skrajna meja je prekoračena. Ni več smešno,« je posvaril novinarje.

Fico, ki je znan po svojih napadih na novinarje, je po umoru Kuciaka sicer ponudil milijon evrov nagrade za informacije, ki bi pripeljale do novinarjevega morilca.

Novinar slovaške televizije JOJ in bivši Kuciakov sodelavec Arpad Soltesz je za AFP med drugim dejal, da je Kuciak pisal o davčnih goljufijah na najvišji ravni slovaške politike. »Umor novinarja zaradi njegovega dela se lahko morda zgodi na Balkanu, mogoče na Bližnjem vzhodu, zagotovo se dogaja v Rusiji, a ne v Evropski uniji,« je povedal za AFP.

27-letnega Kuciaka in njegovo zaročenko Martino Kušnirovo so našli ustreljena v nedeljo zvečer v novinarjevi hiši v kraju Vel'ká Mača v bližini Bratislave.