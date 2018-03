Na ulicah Barcelone protestniki proti samostojnosti Katalonije

Be. B., STA

Barcelona - V Barceloni se je danes na protestih za enotno Španijo in proti samostojnosti Katalonije zbralo več tisoč ljudi. Po policijskih ocenah se je protestov proti katalonskemu separatizmu udeležilo najmanj 15.000 ljudi. Gre za prvo zborovanje t.i. kampanje Tabarnia, platforme, ki prizadevanja za samostojnost Katalonije kritizira na satiričen način.

Z današnjimi protesti so udeleženci želeli izraziti podporo »svobodi, enotnosti, sobivanju in napredku Katalonije v okviru Španije in Evrope«. »Slaba šala separatizma se mora končno končati,« so še poudarili organizatorji. Številni protestniki so danes nosili španske zastave in transparente z napisi Smo in ostajamo Španci, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po policijskih ocenah se je protestov proti katalonskemu separatizmu udeležilo najmanj 15.000 ljudi. Foto: Josep Lago/AFP

Tabarnia je sestavljenka začetnih črk španskih mest Tarragona in Barcelona, v katerih zagovorniki samostojne Katalonije na referendumu 1. oktobra lani niso dosegli večine. Cilj platforme je, da zagovornikom samostojnosti Katalonije s satiro nastavi ogledalo. Njihovo glavno prizadevanje je, da se fiktivna regija Tabarnia odcepi od Katalonije. Gibanje sicer pridobiva vedno večjo podporo.