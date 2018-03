Na vrhu EU in Turčije v Varni brez rešitve ali kompromisa

Tusk je ponovil sklepe nedavnega vrha EU, ki je obsodil nezakonita dejanja Turčije, a do zaključka niso prišli.

Bruselj - Na vrhu EU in Turčije v Varni sta obe strani izpostavili pomen partnerstva, a dosegli niso nobene rešitve ali kompromisa. EU je Ankaro znova opozorila na spor s Ciprom in Grčijo, dejanja v Siriji ter demokratične vrednote. Turčija pa je spet izpostavila, da želi hitrejši napredek na poti v EU, vizumsko liberalizacijo in denar za begunce.

»Če me sprašujete, ali smo dosegli kakšno rešitev ali kompromis, je odgovor ne,« je vrh povzel predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. A obenem je izpostavil, da je treba nadaljevati dialog tudi v teh težkih okoliščinah, saj imata strani pomembne skupne interese.

EU je po Tuskovih besedah v Varni odprla niz občutljivih vprašanj, kot sta spora Turčije s Ciprom in Grčijo, turška vojaška operacija v Siriji in avtokratski ukrepi predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana po spodletelem državnem udaru julija 2016.

Tusk je ponovil sklepe nedavnega vrha EU, ki je obsodil nezakonita dejanja Turčije, ki Cipru preprečuje izkoriščanje zemeljskega plina, in izrazil resno zaskrbljenost zaradi pridržanja dveh grških vojakov v Turčiji.

EU je v Varni tudi znova izrazila zaskrbljenost zaradi vojaškega ukrepanja države v Siriji po tistem, ko je Erdoğan dan prej sporočil, da bo po osvojitvi Afrina iz rok sirske kurdske milice nadaljeval čezmejno operacijo turške vojske na severu Sirije v mestu Tal Rifat.



Je Turčija za Unijo (dovolj) pomembna partnerica?

Prav tako je EU izpostavila zaskrbljenost zaradi slabšanja demokratičnega položaja v Turčiji. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, ki je izpostavil svojo žalost zaradi skrhanega odnosa med stranema, je ocenil, da bi bil čas, da se izredno stanje konča.

Erdoğan pa je tudi tokrat izpostavil stališča, ki jih Turčija običajno izpostavlja na takšnih srečanjih z EU: željo po hitrejšem napredovanju na poti k članstvu v uniji, po vizumski liberalizaciji ter po hitrejšim izplačilom finančne pomoči za sirske begunce v Turčiji.

V odziv na kritike zaradi turškega vojaškega posredovanja v Siriji je Erdoğan poudaril, da Turčija ukrepa proti teroristom, kar prispeva tudi k varnosti v Evropi, in da zaradi tega ne bi smela biti tarča neutemeljenih kritik.

Posvaril je tudi, da bi bila napaka, če bi se EU odrekla Turčiji, veliki državi z mladim prebivalstvom. Šele ko EU, zlasti nekatere članice, ne bo več pretirano kritična, bo mogoče v celoti izkoristiti potencial sodelovanja, je še poudaril turški predsednik.

Avstrija in Evropski parlament zaradi spornih Erdoğanovih potez odločno pozivata k prekinitvi pristopnih pogajanj s Turčijo. A soglasja za to za zdaj ni bilo, saj je Turčija za Unijo pomembna partnerica, zlasti pri soočanju z migracijskimi izzivi in na področju energije.

Voditelji obeh strani naj bi se znova sestali junija, je nakazal bolgarski premier Bojko Borisov, ki je srečanje v Varni gostil kot voditelj predsedujoče Svetu EU.