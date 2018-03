Napad v mestu Trèbes: policija je ubila napadalca

Š. J., Ka. M.

Policija je ubila oboroženega moškega, ki je danes dopoldne zajel več talcev v trgovini Super U v mestu Trèbes na jugozahodu Francije. Napadalec je zahteval izpustitev Salaha Abdeslama, obtoženega sodelovanja pri teorističnem napadu v Parizu novembra leta 2015.

Preden se je napadalec zatekel v trgovino Super U, je v bližnjem mestu Carcassonne ukradel avtomobil, pri tem pa ustrelil in ranil voznika ter ubil potnika. Nato je streljal na skupino policistov, ki se je rekreirala, ter v ramo ranil enega izmed njih, piše britanski BBC.

Napadalec je v trgovini, kamor se je zatekel, ubil še dve osebi in ranil policista.

Na območje supermarketa v Trèbesu so poleg policistov prišli tudi člani protiterorističnega urada. Francoski premier Édouard Philippe je situacijo označil za »resno« in povedal, da gre najverjetneje za teroristični napad. Enako meni tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki se je oglasil iz Bruslja, piše tiskovna agencija Reuters.

Kot navajajo tuji mediji, se je napadalec izrekel za privrženca teroristične skupine Islamska država. Vir, ki je blizu preiskavi, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da gre za moškega z maroškim poreklom.

V Franciji so oktobra lani prenehale veljati izredne razmere, a v državi še vedno vlada strah zaradi niza terorističnih napadov, ki se je začel leta 2015 z napadom na uredništvo satiričnega tednika Charlie Hebdo v Parizu. V tem napadu je bilo ubitih 12 ljudi.

Novembra istega leta je Pariz pretresel usklajen napad džihadistov IS, ki je zahteval življenja 130 ljudi. Francija je zatem uvedla izredne razmere, kljub temu pa to ni preprečilo napada julija 2016, ko je moški s tovornjakom zapeljal v množico v Nici in ubil 84 ljudi. Tudi ta napad si je pripisala IS.