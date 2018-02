Napadalec iz Stockholma je želel konec napadov na IS

Be. B., STA

Stockholm - Prosilec za azil iz Uzbekistana Rahmat Akilov je danes pričal na sodišču in dejal, da je lanski napad s tovornjakom v švedski prestolnici Stockholm izvedel, ker je želel doseči, da švedska vlada preneha podpirati boj proti skrajni skupini Islamska država (IS). Sodni proces proti Akilovu se je začel minuli teden.

Takrat je 40-letni Akilov tudi priznal krivdo za napad 7. aprila lani, ko je s tovornjakom zapeljal med pešce. Umrlo je pet ljudi, trije švedski državljani ter Britanec in Belgijka. Deset ljudi je bilo ranjenih. Njegov napad je bil podoben napadoma s tovornjakoma v Nici na jugu Francije in v nemškem glavnem mestu Berlin. Za razliko od teh napadov IS za napad v Stockholmu ni prevzela odgovornosti.

Novinarji čakajo pred sodno sobo, kjer je potekalo zaslišanje terorističnega napadalca Akilova. Foto: Christine Olsson/Reuters

Akilov danes na sodišču ni pokazal nobenega obžalovanja. »To sem storil zato, ker me bolita srce in duša zaradi tistih, ki so trpeli zaradi napadov Natove koalicije,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na sodišču dejal Akilov. Dodal je, da je želel z napadom doseči, da »Švedska konča svoje sodelovanje v boju proti kalifatu in da preneha pošiljati svoje vojake na vojna območja«.

Na vprašanja namestnika glavnega tožilca Hansa Ihrmana je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še dejal, da je bil namen njegovega napada, da »umori švedske državljane«. Povedal je tudi, da so teroristični napadi v Španiji in ugrabitve Japoncev prispevali k temu, da sta španska in japonska vlada spremenili stališče glede boja proti IS. Po njegovih besedah ga za napad v Stockholmu ni navdihnil noben prejšnji napad.

Akilov, ki so mu švedski organi leta 2016 zavrnili prošnjo za azil, je zvestobo IS izrekel dan pred napadom.

Sodni proces proti njemu naj bi trajal do maja. Tožilstvo je že napovedalo, da bo zanj zahtevalo dosmrtno ječo.