Nato od Slovenije pričakuje več denarja za obrambo

K. M., STA

Bruselj - Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je po pogovorih s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem v Bruslju ponovil svoja pričakovanja, da Slovenija poveča izdatke za obrambo. Po poročanju STA je Slovenijo obenem pohvalil, ker je prenehala zmanjševati obrambni proračun.

»Veseli me, da je Slovenija ustavila reze v proračun in smo lahko videli povečanje obrambnih izdatkov, vendar hkrati pričakujem, da bo naredila še več na področju porabe za obrambo. Še posebej zdaj, ko slovensko gospodarstvo znova raste,« je po srečanju s Pahorjem na sedežu Nata dejal Stoltenberg. Pričakuje, da bo Slovenija več obrambnih sredstev namenila za opremo, saj zaveznice potrebujejo sodobno opremo za modernizacijo svojih oboroženih sil.

Med drugim je izpostavil tudi Natov cilj, da se 20 odstotkov obrambnih izdatkov nameni za naložbe, in spomnil na skupno zavezo z vrha v Walesu leta 2014. Članice so se takrat zavezale, da bodo najprej ustavile reze in nato postopno povečevale izdatke, tako da se bodo približale cilju dveh odstotkov BDP za obrambo. »Od vseh zaveznic pričakujem, da bodo to zavezo izpolnile, torej tudi od Slovenije,« je poudaril.



Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg in slovenski predsednik Borut Pahor na sedežu Nata v Bruslju. Foto: John Thys/AFP

Po koncu hladne vojne so skoraj vse evropske zaveznice zmanjšale izdatke, vendar so se nato po nezakoniti priključitvi Krima Rusiji leta 2014 ter po splošnem poslabšanju varnostnega položaja v Iraku in Siriji odločile, da trend obrnejo, je še spomnil generalni sekretar.

Pahorjev obisk je sicer sploh prvi obisk predsednika republike na sedežu Nata od polnopravnega članstva Slovenije v zavezništvu. Na Stoltenbergova pričakovanja je Pahor odgovoril, da ne verjame, da bo Slovenija v prihodnjih nekaj letih dosegla zavezniški cilj dveh odstotkov BDP za obrambo, je pa po njegovem mnenju izjemno pomembno, da se je ustavilo zmanjševanje obrambne porabe. »Sčasoma bomo v obrambo investirali veliko več, vendar ne zato, ker to od nas zahteva Nato, temveč zato, ker se soočamo z novimi grožnjami v naši okolici,« je po poročanju STA poudaril.

Stoltenberg se je Sloveniji sicer zahvalil za pomemben prispevek v okviru Nata, pri tem pa izpostavil sodelovanje v misiji Odločna podpora v Afganistanu, v operaciji Kfor na Kosovu in v večnacionalni bojni skupini v Latviji. Po besedah generalnega sekretarja Slovenija s tem prispeva k skupni varnosti in obrambi, obenem pa so te misije pokazale, kako zavezništvo deluje, ko 29 zaveznic sodeluje.