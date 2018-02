Nedeljski ultimat za novo nemško vlado ni zdržal

Berlin - Nemški konservativci in socialdemokrati danes do konca redakcije niso sklenili­ pogajanj o novi veliki koaliciji­ dolgoletne kanclerke Angele­ Merkel. »Ne smemo ­povečati pritiska, v sklepnem obdobju­ ga res ne potrebujemo,« je ­poudaril voditelj SPD Martin Schulz.

Bavarski prvak Horst Seehofer je pred pogajalskim finišem naznanjal trdno odločitev, da bo v nedeljo ob 16.05 ujel vlak iz Berlina v München, a je ta z glavne železniške postaje nemške prestolnice odpeljal brez njega. Ker morajo novo vlado potrditi člani SPD, si hočejo predsednik stranke Martin Schulz, parlamentarna voditeljica Andrea Nahles in drugi vodilni socialdemokrati po katastrofalnem porazu na septembrskih parlamentarnih volitvah zagotoviti vsaj pogajalsko zmago. Njihov položaj je že pred koncem lanskega leta okrepil propad »jamajških« pogajanj CDU

CSU z liberalci in zelenimi, seveda pa hočejo tudi nemški konservativci dokazati volivcem, da ne popuščajo preveč.

Zaskrbljeni so zlasti v bavarski CSU, ki jo zaradi vzpona nacionalistične Alternative za Nemčijo (AFD) jeseni čakajo napete deželne volitve, a se vsi vpleteni bojijo jeze ljudstva ob morebitnem propadu pogajanj in novih volitvah. Tudi zato so se konservativna unija in socialdemokrati že dogovorili o omejevanju človekoljubnega priseljevanja na največ 220.000 ljudi na leto ter priseljevanja sorodnikov azilantov z omejenim statusom na okvirnih 1000 ljudi na mesec, kar bo začelo veljati avgusta. Socialdemokrati nočejo, da bavarski in drugi konservativci to imenujejo zgornja meja priseljevanja, a tudi levi politiki prepoznavajo naraščajoče nezadovoljstvo volivcev zaradi odrivanja priseljencev iz dostopnih stanovanj in programov socialne pomoči, mnoge moti tudi drugačen način življenja ljudi iz večinsko islamskih držav.

Prilagajanje priseljevanja gospodarskim potrebam

Nova nemška velika koalicija, če jo bodo sklenili, si želi prilagoditi priseljevanje gospodarskim in družbenim potrebam, zato bi za obvladovanje hitrega staranja prebivalstva zaposlila še 8000 negovalcev starejših in pomoči potrebnih. Nadobudni koalicijski partnerji bi radi bili velikodušni tudi pri stanovanjskih programih, pri katerih načrtujejo obsežne novogradnje, »gradbeni otroški dodatek« za družine z nižjimi dohodki in še večjo zaščito najemnikov, v šolstvu, ki je zdaj v pristojnosti dežel, pa bi radi uvedli tudi zvezne standarde.

Zagovorniki teh programov so zadovoljni, kritiki pa že obsojajo visoke stroške nove nemške velike koalicije ter se pritožujejo zaradi premajhnih davčnih razbremenitev v času, ko se najvidnejša nemška podjetja že ogrevajo za davčna nižanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Pogajalci o novi veliki koaliciji so se dogovorili o zmanjšanju solidarnostnega prispevka za vzhodno Nemčijo, a mnogim to ni dovolj. Bojijo se, da prerazporejanju denarja naklonjena vlada ne bo dovolj poskrbela za boljše okvirne pogoje za gospodarstvo v času nujne digitalizacije in četrte industrijske revolucije.

Nemški vladni pogajalci so se strinjali z omejitvijo skupnih socialnih izdatkov, a bi radi ustavili padanje pokojnin v primerjavi s plačami ter pomagali lokalnim skupnostim. Konservativci in socialdemokrati si želijo zmanjšati onesnaženost ozračja, največji kamen spotike pa sta bili do konca redakcije zdravstvena in delovna zakonodaja. Pri prvi se socialdemokrati zavzemajo za zmanjšanje privilegijev zasebnega zdravstvenega zavarovanja, pri drugi za odpravo odpuščanj brez upravičenega razloga in omejitev delnih zaposlitev.

Šele po dogovoru o teh vprašanjih bo čas za razmišljanje o razdelitvi ministrstev ter imenovanju ministrov, so od začetka poudarjali v Berlinu. Že zdaj pa razburja socialdemokratski prvak in nekdanji predsednik evropskega parlamenta Martin Schulz, ki mu tudi v lastni stranki nekateri odrekajo pristojnosti tako za zunanje kot finančno ministrstvo. Mnogi izmed 440.000 članov SPD, ki bodo na koncu glasovali o še eni veliki koaliciji krščanskodemokratske prvakinje Angele Merkel, mu še niso odpustili najhujšega volilnega poraza po drugi svetovni vojni, vodstvo stranke pa si razbija glavo z vprašanjem, kaj s tistimi, ki so se včlanili v SPD le zato, da bi lahko nasprotovali veliki koaliciji.

Schulz ni edini visoki nemški politik, ki se mu zaradi katastrofalnega vpliva begunske krize na sredinske stranke maje stolček. Iz bavarske vladne palače se poslavlja voditelj CSU Horst Seehofer, zaradi najslabšega volilnega rezultata po letu 1949 pa je vse bolj omejen tudi manevrski prostor dolgoletne krščanskodemokratske kanclerke Angele Merkel.