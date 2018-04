Nekdanji vodja katalonske policije obtožen upora

Josep Lluis Trapero naj bi sodeloval v organizaciji, ki je hotela razglasiti neodvisno Katalonijo. Grozi mu do 15 let zapora.

Madrid - Špansko sodišče je danes nekdanjega vodjo katalonske policije Mossos d'Esquadra Josepa Lluisa Trapera uradno obtožilo upora zaradi njegove vloge pri poskusu osamosvajanja Katalonije. Upora so obtožili še dva druga predstavnika regionalne policije ter nekdanjega uslužbenca notranjega ministrstva, grozi pa jim do 15 let zapora, poroča STA.

Sodnica Carmen Lamela je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zaključila preiskavo vloge regionalne policije med množičnimi protesti zagovornikov neodvisnosti 20. septembra lani v Barceloni in na dan referenduma o katalonski neodvisnosti 1. oktobra.

Ocenila je, da obstajajo dokazi, da so štirje predstavniki katalonskih oblasti sodelovali v »kriminalni organizaciji«, katere namen je bil razglasiti neodvisno Katalonijo, zato jim je treba soditi zaradi upora. Trapero, dva nekdanja visoka uslužbenca regionalne policije in nekdanji uslužbenec katalonskega notranjega ministrstva so po njenih besedah delovali v okviru »premišljene in popolnoma usklajene strategije«.

Obtožbe se nanašajo na nemire v Barceloni 20. septembra, potem ko so španske varnostne sile v prizadevanjih za preprečitev referenduma v Barceloni izvedle racije v prostorih katalonske regionalne vlade. Racije in aretacije predstavnikov regionalne vlade so v katalonski prestolnici sprožile množične proteste, Madrid pa katalonski policiji očita, da v njih ni posredovala.

Sodnica trdi, da pripadniki Mossos d'Esquadre španski policiji niso želeli pomagati, da bi lahko izstopili iz vladnega poslopja, ki so ga obkolili protestniki. Poleg tega je Trapero na tisti dan opravil 17 telefonskih pogovorov z enim od organizatorjev protestov Jordijem Sanchezom, tedanjim vodjo civilnodružbenega gibanja ANC, ki se zavzema za neodvisnost.

1. oktobra pa katalonska policija ni preprečila izvedbe referenduma, kot ji je to odredilo špansko pravosodje. Policisti so na volišča prišli tri ure prepozno, po koncu volitev pa niso zasegli volilnih skrinjic.

Španska vlada je vodstvo katalonske policije, vključno s Traperom, odstavila 28. oktobra, dan po tem, ko je v skladu s 155. členom španske ustave prevzela nadzor nad Katalonijo.