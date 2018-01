Nemčija in Francija o evrskem in evropskem sodelovanju

Berlin – Nemška izvršilna kanclerka Angela Merkel je ta teden najprej sprejela enega evropskega političnega čudežnega dečka, to je avstrijskega voditelja Sebastiana Kurza, nato pa odšla na obisk v Pariz k drugemu. A evropske predstave Emmanuela Macrona so nemški sredinski politiki precej bliže kot avstrijske ter že nakazujejo spremembe evropske arhitekture pod taktirko obeh osrednjih evropskih držav.



Krščanskodemokratska prvakinja Nemčije se je v Pariz in Sofijo, ki ta čas predseduje svetu Evropske unije, odpravila še pred odločanjem SPD Martina Schulza o še eni veliki koaliciji pod njenim vodstvom. To ni naključje. Socialdemokratske realiste, ki bi sodelovali v vladi že zaradi evropskih vprašanj, ogorčeno napadajo skrajni levičarji pod vodstvom predsednika pomladka stranke Kevina Kühnerta. Tudi v Jusosu in drugih upornikih nimajo nič proti aktivnejši evropski politiki v povezovanju s francoskim predsednikom; še več, same sebe vidijo kot edine prave zaveznike Emmanuela Macrona. A z višjimi davki za bogate, neomejenim sprejemanjem beguncev in drugimi skrajno levimi zahtevami dvigajo lase celo svojim bolj sredinsko usmerjenim voditeljem, kaj šele drugim doma in v evropski soseščini.