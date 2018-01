Nemčija: koalicijska pogajanja bodo končana do 4. februarja

Pogajanja se začenjajo po nedeljskem glasovanju, na katerem so delegati stranke SPD podprli sodelovanje v novi vladi.

Ka. M., STA

Berlin – Konservativna unija CDU/CSU in socialdemokrati (SPD) nameravajo koalicijska pogajanja o oblikovanju nove nemške vlade končati do 4. februarja, je danes po prvem krogu pogajanj v Berlinu povedal Michael Grosse-Brömer iz krščansko-demokratske unije CDU.

Kot je še pojasnil Grosse-Brömer, se bo zdaj sestalo 18 delovnih skupin, ki bodo razpravljale o različnih vsebinah, do 2. februarja pa bodo predložile prve rezultate. Dogovorili so se, da bodo o rezultatih pogajalskih skupin nato za zaprtimi vrati razpravljali 3. in 4. februarja. Vsi vpleteni si želijo, da bi se pogajanja nato sklenila uspešno. Stranke soglašajo, da bodo delale hitro, vendar temeljito, da bo Nemčija končno dobila vlado, krščanskega demokrata navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Voditeljica CDU kanclerka Angela Merkel je pred današnjim začetkom koalicijskih pogajanj dejala, da gre na pogovore »optimistično, a zelo odločno«. Najprej se je sešla z voditeljema krščansko-socialne unije (CSU) in socialdemokratov (SPD) Horstom Seehoferjem in Martinom Schulzem, s katerima je razpravljala o poteku pogovorov.

Težko delo pred pogajalci?

Delegati SPD so v nedeljo na kongresu začetek uradnih koalicijskih pogajanj o ponovnem oblikovanju velike koalicije podprli s tesno večino, kar po poročanju DPA nakazuje, da bodo pogajanja zahtevna. Največ nesoglasij med strankami, ki so sodelovale tudi v prejšnji vladajoči koaliciji, je pričakovati glede migracijskih politik, zdravja in trga dela.

Martin Schulz (SPD), Angela Merkel (CDU) in Horst Seehofer (CSU) so se danes dogovorili o poteku koalicijskih pogajanj. Foto: John MacDougall/AFP

Unija CDU/CSU je že večkrat izrazila željo, da bi se pogajanja končala čim prej. Oblikovanje nove nemške vlade se namreč tudi zaradi propada pogajanj z liberalci in Zelenimi vleče že več kot štiri mesece. Neuspeh koalicijskih pogajanj bi lahko Nemčiji prinesel predčasne parlamentarne volitve ali prisilil kanclerko v oblikovanje tvegane manjšinske vlade.