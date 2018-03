Nemčija se boji muslimanskih priseljencev

Berlin – »Čeprav so od tega minila že desetletja, ni mogoče­ najprej ubiti na milijone judov in pozneje sprejeti­ v državo na milijone njihovih najhujših sovražnikov.« Francoski modni kreator nemškega rodu Karl Lagerfeld­ je lani s to izjavo povzročil veliko razburjenja, po razkritju muslimanskega ustrahovanja judovskih otrok v nemških šolah pa mu zdaj mnogi prikimavajo.



Nazadnje je sprožil ogorčenje primer osnovnošolke delno judovskega rodu iz berlinskega okrožja Tempelhof, ki so ji grozili muslimanski sošolci. To ni edini primer versko pogojenih izgredov na nemških šolskih dvoriščih. Nemci so vse bolj presunjeni, da nekateri izmed tistih, ki so jim dali zatočišče, vračajo dobroto z napadi na njihove najpomembnejše vrednote.