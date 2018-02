Nemčiji bo vladala velika koalicija

Berlin – Po štiriindvajsetih urah pogajalskega finiša so se nemški konservativci in socialdemokrati vendarle dogovorili o prihodnji veliki koaliciji pod vodstvom dolgoletne kanclerke Angele Merkel.

Novo nemško vlado morajo potrditi še člani SPD, da bi jih predsednik stranke Martin Schulz, parlamentarna voditeljica Andrea Nahles in drugi vodilni socialdemokrati lažje prepričali, pa bo levosredinska stranka dobila ministrske stolčke za zunanje zadeve, finance, delo, družino, pravosodje in okolje. Da ne bodo nezadovoljni bavarski volivci, CSU dobiva ministrstva za notranje zadeve, promet in digitalno ter razvojno pomoč, za krščanske demokrate Angele Merkel pa ostajata obramba in gospodarstvo.

Razklani socialdemokrati

Globoke notranje razkole v SPD kažejo tudi prve informacije o njihovih ministrih, saj naj bi zunanje ministrstvo prevzel predsednik Schulz, in ne dosedanji zunanji minister Sigmar Gabriel, čeprav je prav ta omogočil vzpon nekdanjega predsednika evropskega parlamenta in je dal v zadnjih intervjujih vedeti, da bi rad ostal šef diplomacije.

Sodeč po trenutno dostopnih informacijah se bo prihodnji zunanji minister Martin Schulz odrekel vodenju stranke, predsedniško nalogo bo poleg vodenja parlamentarne frakcije prevzela Andrea Nahles. S tem morajo še soglašati drugi voditelji SPD, a je dosedanja ministrica za delo in socialo vse bolj vplivna v največji levi stranki Nemčije, zato njena beseda nekaj velja.

Kdo bo prevzel resorje, dodeljene CDU in CSU?

V zvezno notranje ministrstvo se, kot kaže, seli dosedanji bavarski ministrski predsednik Horst Seehofer, ki so ga doma tudi hudo prizadeli volilni porazi, večinoma povzročeni z begunsko krizo in vzponom nacionalistične Alternative za Nemčijo. Doma v Münchnu so že sklenili, da ga bo nasledil Markus Söder, koalicijska pogodba pa že vsebuje najpomembnejše bavarske zahteve po omejevanju človekoljubnega priseljevanja.

CDU poleg prej omenjenih ministrstev za gospodarstvo in obrambo dobiva tudi zdravstvo in šolstvo. Po najnovejših informacijah bo gospodarsko ministrstvo prevzel šef kanclerkinega kabineta in »deček za vse« Peter Altmaier, obrambno ministrstvo pa bo ostalo pri Ursuli van der Leyen.

Nemški gospodarstveniki so zaskrbljeni

In kaj so se dogovorili o spornih vprašanjih zdravstva, delovne zakonodaje in drugega, zaradi katerih so zadnje mesece dneve in pogosto tudi noči presedeli za pogajalsko mizo? Morebitno izenačitev zdravniških honorarjev za obvezne in zasebne zavarovance bo preučila posebna komisija, še bolj spornega zaposlovanja za določen čas pa ne bodo prepovedali, a ga bodo omejili tako časovno kot pri številu delavcev, zadnje z ozirom na velikost podjetij.

Če so vodilni politiki nemških sredinskih strank videti več kot zadovoljni s sklenjenimi kompromisi, pa je iz gospodarstva slišati zaskrbljene glasove. Predsednik združenja nemške industrije Dieter Kempf vidi napačno usmeritev v prerazporejanje denarja namesto zagotavljanja prihodnosti z zmanjšanjem davčnih bremen, strukturnimi reformami in investicij v znanost in razvoj, premalo so po njegovem dosegli tudi pri digitalizaciji. Hkrati opozarja na masivno znižanje podjetniških davkov v ZDA.