Socialdemokratski ministri  se predstavljajo

Berlin - Več kot pet mesecev po volitvah v bundestag je nemška SPD predstavila svoje ministre za veliko koalicijo s konservativno unijo CDU/CSU kanclerke Angele Merkel, ki se bodo pridružili že prej imenovanim krščanskodemokratskim in krščanskosocialnim ministrom.

Nemška SPD z imenovanjem svojih ministrov dokončno obračunava z upanji nekaterih za okrevanje v opoziciji. Vroče razprave je zaključilo že dvetretjinska odločitev članov za sodelovanje v še eni vladi krščanskodemokratske kanclerke Angele Merkel, zdaj pa je znano tudi, da od dosedanjih ministrov v njej ostajata le Katarina Barley in Heiko Mass, čeprav ne na dosedanjih položajih. Maas bo ministrstvo za pravosodje prepustil dosedanji ministrici za družino Barleyjevi ter na čelu zunanjega ministrstva nasledil Sigmarja Gabriela. Spodnjesaški politik iz šole nekdanjega kanclerja Gerharda Schröderja, zdaj pa na vrhu ruskega naftnega velikana Rosneft, si je močno prizadeval za obstanek v berlinski Auswärtiges Amt, a se je odzval preveč užaljeno, ko si je njegov položaj poskušal prilastiti kanclerski kandidat Martin Schulz. Ostri napad je nekdanjega predsednika evropskega parlamenta dokončno navedel k umiku iz socialdemokratskega vodstva.

Finančni minister bo Olaf Scholz

Med najvplivnejšimi socialdemokratskimi ministrskimi stolčki pa je gotovo položaj finančnega ministra, na katerem se bo lahko dokazoval dosedanji hamburški župan Olaf Scholz. Evropska politika četrte velike koalicije Angele Merkel bo gotovo drugačna. V krščanskodemokratski kanclerski palači so odločeni pomagati predsedniku Emmanuelu Macronu, ki je Nacionalno fronto porazil s poudarjanjem evropskega združevanja.

Koalicijska pogodba pa ne govori le o novih izdatkih za Evropo, ampak tudi o nadaljevanju uravnotežene proračunske politike. Kako se bo v tem znašel prihodnji finančni minister Scholz? Njegovi privrženci zatrjujejo, da je v Hamburgu naredil red pri najbolj zapravljivih projektih svojih predhodnikov ter si v ponosnem hanzeatskem mestu - deželi prizadeval za ustvarjanje do meščanov prijazne metropole. Z nadaljevanjem poglabljanja Labe je ugodil gospodarskim interesom drugega največjega evropskega pristanišča, a je tudi ukinjal prispevke za vrtce in šolanje.

Scholz se lahko pohvali z vladnimi izkušnjami tudi na zvezni ravni, saj je med letoma 2007 in 2009 vodil ministrstvo za delo in socialo. Tega bo zdaj prevzel nekdanji generalni sekretar SPD Hubertus Heil, Scholz, tudi podkancler, pa bo koordiniral delo socialdemokratskih ministrov v veliki koaliciji.

Veliko pozornosti vzbuja ministrica za družino

V njej bosta na socialdemokratski strani še ministrica za okolje Svenja Schulze ter ministrica za družino, starejše, ženske in mlade Franziska Giffey, ki že vzbuja veliko pozornosti. Dvetintridesetletna dosedanja županja berlinskega okraja Neukölln z vzhodnonemškimi koreninami si je v migrantsko močno obarvanem predelu prestolnice s 330.000 prebivalci pridobila veliko izkušenj z arabskimi in drugimi klani za blaženje številnih socialnih posledic zgodovinske begunske krize in prejšnjih valov priseljevanja tudi na zvezni ravni.

Horst Seehofer na notranjem ministrstvu

Z vse bolj spornimi migracijami se bo ukvarjal tudi dosedanji bavarski ministrski predsednik Horst Seehofer, ki v prihodnji nemški vladi prevzema resor notranjega ministra, okrepljenega s pristojnostmi za gradbeništvo in domovinske zadeve. Z Bavarske prihaja še novi minister za promet in digitalno infrastrukturo Andreas Scheuer ter na položaju ministra za gospodarsko sodelovanje in razvoj ostaja Gerd Müller, na ravni državne ministrice pa se bo z digitalizacijo ukvarjala Dorothee Bär.

Na krščanskodemokratski strani bo gospodarsko

ministrstvo, ki ga kanclerka Angela Merkel postavlja ob bok finančnemu, prevzel njen tesni sodelavec in vmesni finančni minister Peter Altmaier, obrambno ostaja Ursuli von der Leyen, minister za zdravstvo pa bo dosedanji državni sekretar v finančnem ministrstvu Jens Spahn, v katerem liberalno-konservativni deli CDU/CSU vidijo morebitnega naslednika kanclerke Merklove po njeni politični upokojitvi. A morda delajo račun brez dosedanje ministrske predsednice in prihodnje generalne sekretarke CDU Annegret Kramp-Karrenbauer ter prihodnje krščanskodemokratske ministrice za kmetijstvo Julie Klöckner. Krščanskodemokratska ministrica za izobraževanje in razvoj bo parlamentarka Anja Karliczek, minister v kanclerski palači pa 45-letni Helge Braun. Sredi težav zaradi begunske krize bo pomembna tudi krščanskodemokratska državna ministrica za integracijo Annette Widmann-Mauz.