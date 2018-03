Nemška policija prijela Carlesa Puigdemonta

Nekdanjega katalonskega voditelja so aretirali, ko se je vračal s Finske v Belgijo.

Nemške oblasti so na meji z Dansko aretirale nekdanjega katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta, potem ko je Španija izdala zahtevo za njegovo prijetje, so viri blizu Puigdemonta potrdili za Delo.

Puigdemonta so na podlagi evropskega pripornega naloga prijeli, ko se je vračal s Finske v Belgijo. Nemška policija je Puigdemonta aretirala ob 11.19 na nemški avtocesti številka 7 v zvezni deželi Schleswig-Holstein. Odpeljali so ga na policijsko postajo, njegovi odvetniki pa so že stopili v akcijo.

Informacijo o aretaciji je na Twitterju objavil tudi Puigdemonstov odvetnik Jaume Alonso-Cuevillas. Policija v Kielu je za nemško tiskovno agencijo dpa prijetje potrdila: »Zgodilo se je, ko je prečkal dansko-nemško mejo. Z njim dobro ravnajo in njegov odvetnik je tam. To je vse, kar lahko povem,« pa je dejala tiskovna predstavnica Puigdemontove stranke Skupaj za Katalonijo Anna Grabalosa.

Kako je prišlo do aretacije?

Špansko vrhovno sodišče je pred dnevi za Puigdemonta in štiri nekdanje ministre, ki so v prostovoljnem izgnanstvu v Belgiji, izdalo mednarodno tiralico. Španija namreč zahteva njihovo izročitev. Pristojnost za postopek v Nemčiji je v rokah generalnega tožilstva v omenjeni nemški zvezni deželi. Namestnik generalnega tožilca Ralp Doepper je za dpa potrdil, da trenutno preverjajo, kako dolgo lahko Puigdemont na temelju evropskega pripornega naloga ostane v priporu. Odločitev, ali bodo bivšega katalonskega predsednika odpeljali v zapor za izročitev bo po Doepplerjevih besedah »najverjetneje sprejeta šele jutri«. Ostalih podrobnosti Doepper ni razkril.

Po poročanju nemškega tednika Focus naj bi bil Puigdemont ves čas pod drobnogledom španske obveščevalne službe. Ko se je odpravil s Finske proti Nemčiji, so španski organi s tem seznanili tudi schengenski informacijski oddelek nemških kriminalistov, ki je nato odločilne podatke posredoval deželni policiji.

Puigdemont se je sicer v Belgijo vračal s Finske, kjer je imel pogovore v tamkajšnjem parlamentu in v petek na univerzi v Helsinkih predavanje. Iz Finske se je vračal v Bruselj, kamor se je zatekel oktobra lani pred obtožbami španskega sodstva zaradi upora in vstaje, zaradi česar mu grozi dolgoletna zaporna kazen.