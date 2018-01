Nemška SPD za koalicijska pogajanja s CDU/CSU Angele Merkel

Berlin - Z zelo tesnim rezultatom 362 za in 279 proti so delegati kongresa nemških socialdemokratov svojim voditeljem vendarle dovolili pogajanja o še eni veliki koaliciji s konservativno unijo dolgoletne kanclerke Angele Merkel. Po pogajanjih bodo besedo dobili še vsi člani SPD, a je po tej odločitvi Nemčija vendarle korak bližje stabilni vladi.



»Vladanje in prenova si ne nasprotujeta,« je številne socialdemokrate, ki se po katastrofalnem rezultatu na septembrskih volitvah bojijo nadaljevanja po starem, prepričeval predsednik SPD Martin Schulz. Omenil je evropske sestrske stranke, ki v opoziciji ne zmorejo prenove, in druge, ki se jim to posreči med vladanjem, in obljubil, da bodo že marca predstavili načrt za temeljito prenovo največje levosredinske stranke Nemčije. Zavzeti se morajo za tiste, ki jih najbolj potrebujejo, je Schulz med dosežki sondiranja terena s CDU/CSU naštel ukrepe za boljšo nego starejših in onemoglih, zagotovitev takšnih pokojnin, da v starosti nihče ne bo trpel revščine, programe za boj proti dolgotrajni brezposelnosti, razbremenitev najnižjih dohodkov, uveljavitev dostopnih najemnin, regionalni razvoj, varovanje okolja, pravice otrok in izboljšanje izobraževalne politike.



Digitalna revolucija



Ministrska predsednica Porenja - Pfalškega Malu Dreyer je že pred kongresom poudarila nujnost spoprijemanja z velikimi spremembami, ki jih še posebno delojemalcem in delojemalkam prinaša digitalna revolucija. Gre za velika vprašanja prihodnosti in kdo jih bo reševal, če ne SPD, je spraševala ena najuspešnejših socialdemokratskih političark, ki je leta 2016 na deželnih volitvah premagala vidno krščansko demokratko Julio Klöckner in v Mainzu sestavila vlado z zelenimi in liberalci. Dreyerjevi je tedaj močno pomagala begunska kriza, saj so se deželni in zvezni krščanski demokrati prepirali o najboljših načinih za njeno reševanje. Čeprav je vzpon nacionalistične Alternative za Nemčijo v vsej državi pokazal veliko nezadovoljstvo volivcev z začetno politiko odprtih vrat, so vodilni socialdemokrati tudi vztrajali, da se med sondiranjem vladnega terena s konservativci niso dogovorili o zgornjih mejah priseljevanja.

Kongres spremljajo tudi protesti nasprotnikov vstopa stranke v veliko koalicijo. Foto: REUTERS/Thilo Schmuelgen

O tem se bodo morda še prepirali med koalicijskimi pogajanji, ki bodo najverjetneje sledila kongresu SPD v nekdanji zahodnonemški prestolnici Bonnu. A so lahko po njem zelo olajšani tudi v CDU Angele Merkel in CSU. V minulih tednih so bili zelo glasni socialdemokratski nasprotniki ponovne velike koalicije pod vodstvom krščanskodemokratske prvakinje, in če bi bili uspešni, bi Nemčiji zelo verjetno grozile nove volitve ter še večji vzpon AfD. Socialdemokratski uporniki, med njimi najbolj glasno voditelj pomladka, so kot možno opcijo za politično prihodnost Nemčije videli tudi manjšinsko vladanje Angele Merkel, a je dolgoletna kanclerka že javno podvomila o smiselnosti vlade brez stalne podpore v bundestagu.»Prosim, glasujte proti,« je v Bonnu pozival komaj 28-letni Kühnert, in če so prvaki stranke njegov govor in govor drugih upornikov proti še eni veliki koaliciji poslušali s kamnitimi obrazi, je bilo v ozadju dvorane slišati glasno ploskanje. Schulz, Dreyerjeva, parlamentarna prvakinjain drugi so tokrat odbili njihove napade, a bodo po koncu koalicijskih pogajanj besedo dobili še vsi člani SPD.Prav to bo morda še en argument za uveljavitev socialdemokratskih programov v novi nemški vladi, potem ko prvaki SPD poudarjajo tudi pozive številnih evropskih voditeljev. Martina Schulza je pred bonskim kongresom poklical francoski predsednik, še prej grški premierin nekateri drugi. »Nemška politika, pa naj nam je to všeč ali ne, ima odločilni vpliv tudi v Evropi,« je dejal predsednik SPD. »Dokument o sondiranju je tudi manifest evropske Nemčije, ki se zaveda odgovornosti za svobodo, demokracijo, povezanost in solidarnost v Evropi. To je konec nemške evropske politike, ki pri številnih vprašanjih pozna le eno besedo: ne.«Po prepričanju Martina Schulza gre zdaj za »da« Evropi, evropski solidarnosti, investicijam, krepitvi delavskih pravic, evropski najnižji zajamčeni plači, načelu enakega plačila za enako delo, krepitvi gospodarske in denarne unije, investicijskemu proračunu za evrsko območje, evropskemu denarnemu skladu, solidarnosti namesto varčevanja. »Duh neoliberalizma v Evropi se mora končno posloviti, ljube tovarišice in tovariši, in mi to lahko dosežemo,« je Schulz posvaril pred desničarskim valom, ki se po njegovem prepričanju prek Dunaja, Prage, Varšave in Budimpešte vali po Evropi, ter pozval k podpori novemu francoskemu postavljanju Evrope pred nacijo.