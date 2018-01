Nemški dogovor o omejevanju priseljevanja begunskih sorodnikov

Berlin – Priseljevanje sorodnikov azilantov z omejenim statusom je bilo eden od najtrših orehov na pogajanjih o novi vladi nemške kanclerke Angele Merkel, zdaj pa so konservativci in socialdemokrati dosegli dogovor. Zdaj veljavno zamrznitev bodo podaljšali do avgusta, potem pa bo razen za najbolj nujne primere omejena na tisoč ljudi na mesec.



Konservativci CDU/CSU in socialdemokrati dokazujejo, da pod pritiskom znajo poiskati kompromis, saj je bil dogovor o priseljevanju sorodnikov azilantov z omejenim statusom nujen pred četrtkovim zasedanjem bundestaga. V nasprotnem primeru bi tudi begunci pred vojnami in preganjanjem že marca dobili pravico do priseljevanja svojih najbližjih sorodnikov. Pri SPD Martina Schulza si zdaj čestitajo, da so dosegli izjeme za vse najbolj nujne primere, pri CDU/CSU pa verjamejo, da so izpolnili svoje obljube o omejevanju priseljevanja v skladu z možnostmi. »Tudi v prihodnje ne bo pravice za subsidiarno zaščitene,« pojasnjuje bavarski politik Stephan Mayer in zatrjuje, da bodo nujni primeri zelo omejeni.



Že doslej so pod takšnimi pogoji podelili le okrog sto vizumov, se pritožujejo tudi pri organizaciji Pro Asyl, ki se zavzema za pravice beguncev. V Nemčiji polno zaščito še naprej dobivajo žrtve osebnega preganjanja, prav tako njihovi najožji družinski člani, a je država po letu 2015 dobila poldrugi milijon beguncev iz vojn in spopadov Sirije, Iraka, Afganistana in drugod, kjer so ogroženi vsi. Mnogi so se bali novih deset tisoč ali celo sto tisoč prišlekov, saj so tudi ozko definirane družine z območij, s katerih prihajajo begunci, po pravilu velike. Nemčijo pravkar razburja primer druge žene sirskega begunca, ki so ji v deželi Schleswig Holstein zaradi dobrobiti otrok dovolili priselitev.