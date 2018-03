Nemški odvetnik zahteva izpustitev

Berlin – Katalonski voditelj Carles Puigdemont bo velikonočne praznike preživel v nemškem zaporu, potem ko so ga minulo nedeljo zaradi španske tiralice aretirali po prestopu meje z Dansko. Številni Nemci so zaradi tega ogorčeni. Po eni od javnomnenjskih raziskav jih več kot polovica zagovarja njegovo izpustitev. Njegov nemški odvetnik Wolfgang Schomburg to odločno zahteva od nemške vlade.



Čeprav gre za nekdanjega predsednika Katalonije, Carles Puigdemont v zaporu v Neumünstru nima privilegijev, so sporočili s pravosodnega ministrstva severnonemške dežele Schleswig-Holstein. Dodali so, da je katalonski voditelj sam tako hotel in čaka na odločitev o svoji usodi v sedem ali devet kvadratnih metrov veliki celici s posteljo, mizo, omaro, sanitarijami in televizijskim aparatom, a brez dostopa do interneta. Kolikor je znano, ga doslej ni obiskal noben nemški deželni ali zvezni voditelj, lokalni novinarji so pred zaporom zasledili le poslanca v evropskem parlamentu Bernda Luckeja. Liberalno-konservativni ustanovitelj Alternative za Nemčijo (AfD), ki se je leta 2015 sprl z vse bolj nacionalističnimi politiki te stranke in odšel na svoje, se je v sredo poldrugo uro pogovarjal z najbolj razvpitim zapornikom v državi. Lucke je zahteval, naj separatističnemu voditelju dovolijo čakanje na odločitev sodišča na svobodi, saj naj bi bil pripravljen dati častno besedo, da do tedaj ne bo zapustil Nemčije.