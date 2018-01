Nemški socialdemokrati o politični usodi Nemčije

Berlin - Šesto delegatov kongresa nemških socialdemokratov danes v Bonnu odloča o prihodnosti svoje SPD - in vse Nemčije. Po dveh velikih koalicijah s konservativno unijo CDU/CSU in komaj 20,5 odstotka glasov na zadnjih parlamentarnih volitvah so namreč mnogi nenaklonjeni še enemu vladnemu sodelovanju z »večno kanclerko« Angelo Merkel, že novembra pa so propadla pogajanja o »jamajški« koaliciji z liberalci in zelenimi.

Tisti, ki se bojijo političnega kaosa v osrednji evropski državi, zato upajo, da bodo zmagali argumenti predsednika Martina Schulza, parlamentarne voditeljice Andree Nahles in drugih zagovornikov še enih pogajanj o veliki koaliciji, ne pa voditelja pomladka Jusos Kevina Kühnerta, ki jim odločno nasprotuje.

Kongres spremljajo tudi protesti nasprotnikov vstopa stranke v veliko koalicijo. Foto: REUTERS/Thilo Schmuelgen

»Gre za pogajanja o novi veliki koaliciji ali pa novih volitvah,« je v Bonnu komentirala uvodna govornica Malu Dreyer, ministrska predsednica dežele Porenje Pfalško, saj je znano, da krščanskodemokratska zmagovalka volitev ni naklonjena manjšinski vladi. Dreyerjeva je poudarila, da se je sama odločila za pogajanja, ne zato, ker bi bila nova velika koalicija sama sebi cilj, ampak ker verjame, da lahko socialdemokrati v njej dosežejo številne svoje cilje večje socialne pravičnosti, pokojninske varnosti, evropskega sodelovanja in drugih programov svoje stranke.

Schulzeva prošnja

»Gre za koalicijska pogajanja ali nove volitve!« je v skoraj enournem govoru prepričeval tudi predsednik SPD Martin Schulz in dodal svoje mnenje, da se prenova in vladanje ne izključujeta. Tako kot ministrska predsednica Dreyerjeva pred njim je tudi nekdanji predsednik evropskega parlamenta opozarja na številne socialdemokratske programe, ki so jih dosegli že med sondiranjem terena s konservativno unijo CDU/CSU, pa čeprav niso dosegli vsega, kar so hoteli. Ne gre za to, da začnejo koalicijska pogajanja, gre za to, v katero smer bo šla država in Evropa. »Prosim vas za soglasje za koalicijska pogajanja!«

Predsednik nemških socialdemokratov v Bonnu delegatom in članom SPD obljublja, da gre prenova stranke dobro skupaj z vladanjem in da lahko socialdemokratsko politiko uveljavijo tako doma kot v Evropi.

Po Schulzu so besedo dobili tudi nasprotniki ponovnega vladanja s CDU/CSU. »Pogum za nasprotovanje veliki koaliciji, pogum za nasprotovanje 'tako naprej',« sta zahtevala berlinska političarka Annika Klose in severno porenski Micha Heitkamp in tudi po prepričanju predsednika Jusos-a Kevina Kühnerta so socialdemokrati videti kot predstavniki za tisk velike koalicije. »Prosim, glasujte proti!« je pozval med glasnim ploskanjem v ozadju dvorane.